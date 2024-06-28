Die neuen Superschuhe: Mit Air-Technologie zum sportlichen Erfolg
Produktneuheiten
Die neuesten Innovationen sind der Konkurrenz in Paris weit voraus.
Vor den Wettkämpfen in Paris präsentiert Nike seine neuesten Air-Innovationen beim Maxfly 2, Victory 2, G.T. Hustle und Mercurial – revolutionäre Schuhe, die du diesen Sommer bei Leichtathlet:innen sowie im Basketball und Fußball sehen wirst. Das Nike Sport Research Lab hat reaktionsfreudige, leichte Schuhe entwickelt, die für maximale Energierückgabe und minimalen Kraftaufwand stehen. Und genau das könnte in Wettkämpfen, bei denen Millisekunden über Sieg und Niederlage entscheiden, von enorm wichtiger Bedeutung sein.
Hier erfährst du mehr über die neuesten Air-Innovationen für Profis und Freizeitathlet:innen.
Maxfly 2 und Victory 2
Der Maxfly 2 ist ein Leichtathletikschuh von Nike für Sprints zwischen 100 und 400 Metern (also eine Runde auf der Laufbahn). Wie der Maxfly 2 ist auch der Victory 2 ein innovativer Spike, der in Paris vorgestellt wird und für Strecken zwischen 800 und 1.500 Metern entwickelt wurde.
Die Air Zoom-Technologie wurde erstmals 2020 in Laufschuhen mit Spikes integriert. Die neuen Silhouetten zeichnen sich durch ein flacheres Profil und mehr Fokus auf Stabilisierung aus und bieten die gewohnte Nike Air-Energierückgabe. Sowohl der Maxfly 2 als auch der Victory 2 nutzen die Power einer Carbonfaserplatte mit der Dämpfung von Air Zoom. Noch bevor das Design fertiggestellt war, stellten fünf Nike Athlet:innen mit Prototypen des Victory 2 Weltrekorde auf.
"Mit der Einführung von Air Zoom im Maxfly und Victory hatten die Athlet:innen Spikes mit Dämpfung. Das inspirierte einige dazu, Strecken zu laufen, die sie vorher nicht gelaufen wären", erzählt Emily Farina, Principal Researcher im Nike Sport Research Lab.
G.T. Hustle
Auf dem Court steht der G.T. Hustle 3, die neueste Innovation unter den Basketballschuhen, für maximale Energierückgabe. Das neue Air Zoom-Element im Vorfuß ist mit einem Air Zoom-Strobel versehen, um die Energiespeicherung und -rückgabe zu verbessern. Das Nike Sports Research Lab fand heraus, dass Spieler:innen mit dem G.T. 3 weniger Sauerstoff verbrauchten als mit dem G.T. 2. Diese Energieeinsparungen können für Sportler:innen einen bedeutenden Boost bedeuten.
Einzigartig ist, dass die Recherchen für den G.T. Hustle von Anfang an von Frauen geleitet wurden und das Feedback von Athletinnen stammt. "Ich finde, das ist ein starkes Statement: Innovation für Frauen. Das heißt nicht, einen eigenen Schuh in einer neuen Farbe zu entwickeln", sagt Nike Principal Researcher Elysia Davis. "Es geht darum, sich die Sichtweise von Frauen auf den Sport anzuhören und sich auf ihr anschauliches Feedback einzustimmen. Das ermöglicht es uns, nicht nur den besten Basketballschuh für Frauen herzustellen, sondern den besten Basketballschuh überhaupt."
Mercurial
Innovationen in der Air Zoom-Technologie haben zur neuesten Version des Mercurial geführt. Sie sollen den Bedürfnissen der Fußballer:innen von Nike gerecht werden. Fußballer:innen wünschten sich niedrige, robuste Schuhe, mit denen sie blitzschnell die Richtung wechseln sowie beschleunigen und stoppen können. Ein 4 Millimeter großes Air Zoom-Strobel sorgt für Energierückgabe, ohne Kompromisse bei der Silhouette zu machen. Speed-Lamellen unter dem Strobel verbessern das Traktionsgefühl. Der Mercurial bietet 10 % mehr Energierückgabe als das Vorgängermodell. Dank der speziellen Form und des einzigartigen Sohlenplattendesigns fühlt sich der 2024 Mercurial wie an den Fuß angegossen an. So können Athlet:innen mühelos die Richtung wechseln oder sprinten.
Der Nike Maxfly 2 und der Nike Victory 2 sind in begrenzter Stückzahl auf nike.com erhältlich. Der Nike G.T. Hustle 3 und Nike 2024 Air Zoom Mercurial sind ab Juli 2024 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.