The LeBron TR1: Der ultimative Trainingsschuh für die nächste Generation von Sportler:innen

LeBron TR1: Der ultimative Trainingsschuh für die nächste Athlet:innen-Generation
Produktneuheiten
Der vielseitige TR1 ist ein exzellenter Trainingsschuh für alle Athlet:innen. Er steht für höchste Performance, optimalen Tragekomfort und überzeugenden Style und ist gleichzeitig der ideale Schuh für jeden Tag.
- Der LeBron TR1 (Trainer 1) ist LeBron James erster Trainingsschuh für Nike. Das vielseitige Paar überzeugt durch Tragekomfort, jugendlichen Streetstyle und optimale Performance in allen Sportarten.
- Beim leichten, ergonomischen Design des TR1 liegt der Fokus auf Flexibilität im Vorfußbereich, was perfekt zum Trainingsansatz von LeBron James passt.
- Der Lebron TR1 wird ab dem 19. September 2024 weltweit auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Den Anfang macht die Farbgebung Dunk Man in Grau und Neon Green. Weitere außergewöhnliche Colorways erscheinen in den folgenden Wochen.
LeBron James bringt seinen ersten Trainingsschuh für Nike heraus – den LeBron TR1. Der Basketballstar ist bekannt für seine Beharrlichkeit und seine Intensität beim Training. Und genau diese Eigenschaften sind in das Design des TR1 von Nike eingeflossen. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Trainingsschuh mit einer innovativen Mischung aus Performance und Style.
Für LeBron ging es bei der Entwicklung des TR1 nicht nur um Performance, sondern auch um Vielseitigkeit und Alltagstauglichkeit. Dieser Schuh richtet sich an Athlet:innen der verschiedensten Sportarten.
"Der TR1 ist der ideale Schuh für alle Athlet:innen, die auf der Suche nach Erfolgen sind und Tag für Tag hart an sich arbeiten", erklärt LeBron. "Die Basis für meinen Erfolg ist hartes Training und ich wollte einen Schuh entwickeln, den Athlet:innen bei jedem Training, aber auch zu jeder Tageszeit und an jedem Ort tragen können."
Unterstützt wurde die Entwicklung des TR1 durch Erkenntnisse des Nike Sports Research Lab. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Schuh in markantem Streetstyle, der drinnen und draußen eine gute Figur macht. Der TR1 überzeugt mit einem ergonomischen, leichten Design, bei dem der Fokus auf Flexibilität im Vorfußbereich liegt. Durch den Verzicht auf den Strobel – den untersten Bereich des Obermaterials – liegt der Fuß dicht auf der Schaumstoffdämpfung auf. So entsteht die charakteristische Reaktionsfähigkeit des TR1.
Die Außensohle mit invertiertem Waffelprofil ist so nur beim TR1 zu finden. Sie sorgt für überragende Traktion an den Stellen, an denen sie am meisten benötigt wird. Dank der eingefassten Mittelsohle ist Halt, Stabilität und Tragekomfort bei diesem Paar eine Selbstverständlichkeit. Die breite Grundform des Schuhs und die handschuhähnliche Bootie-Konstruktion lassen ausreichend Platz, auch wenn der Fuß bei langem Training anschschwillt.
Der LeBron TR1 wird ab dem 19. September 2024 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein – zunächst in der Farbgebung Dunk Man in markantem Charcoal Grey und Neon Green. Andere Releases werden folgen, darunter der außergewöhnliche monochrome Zero Dark 30 am 10. Oktober 2024, der Purple Rain am 23. Oktober 2024 und die Better With Age-Fargebung in gedecktem Orange am 1. November 2024.