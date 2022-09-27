Solltest du mit einem BH schlafen? Expert:innen klären auf

Mit BH schlafen: Ja oder nein? Expert:innen klären auf
Gesundheit und Wellness
Im Anschluss geben dir Gesundheitsexpert:innen Tipps und Informationen zu möglichen Vor- und Nachteilen.
Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, ob es gesund ist, mit einem BH zu schlafen? Manche sagen, dass ein BH beim Schlafen sich wie eine Umarmung anfühlt, während andere sich kaum etwas Unbequemeres vorstellen können.
Im Anschluss klären Gesundheitsexpert:innen darüber auf, wie es sich auf die Brust auswirkt, mit einem BH zu schlafen.
Ist es schlecht, mit einem BH zu schlafen?
Um es kurz zu sagen: Nein, es ist OK, mit einem BH zu schlafen. Es ist jedoch keinesfalls gesünder, als ohne BH zu schlafen.
"Es liegt letztendlich ganz bei dir, ob du mit einem BH schlafen möchtest oder nicht", so Suzanna Wong, Ärztin für Chiropraktik und Expertin für ganzheitliche Gesundheit.
Die (möglichen) Vorteile des Schlafens mit BH
Einige Menschen profitieren möglicherweise davon, mit einem BH zu schlafen. Aber bevor unsere Expert:innen die möglichen Vorteile erläutern, möchten wir betonen: Es ist laut Wong unwichtig, welche Art von BH du beim Schlafen trägst.
Wenn du beispielsweise gerne in einem BH mit Bügel schläfst, dann mach das. "Viele Ammenmärchen besagen, dass das Schlafen in einem Bügel-BH schlecht für den Rücken ist, aber das stimmt nicht", so Wong.
Wenn du hingegen lieber in einem Sport-BH schläfst, dann ist das genauso OK. Viele Menschen möchten wissen, ob es schlecht ist, mit einem Sport-BH zu schlafen, so Constance M. Chen, zertifizierte Schönheitschirurgin und Spezialistin für Brustrekonstruktionen. Die Antwort lautet: "Nein". "Das Wachstum der Brust wird dadurch nicht gehemmt, wie einige Leute glauben."
1.Möglicherweise weniger Nacken- und Rückenschmerzen
BHs sind so gestaltet, dass sie die Brust unterstützen und den Druck während täglicher Aktivitäten vom Rücken nehmen. Einige Menschen mit größeren Brüsten müssen jedoch auch beim Schlafen ihren Rücken entlasten, so Wong weiter.
Nachts einen BH zu tragen, kann die Brust stützen und verhindern, dass sie sich zu viel bewegt, was laut Wong den Druck auf den Rücken verringern kann. Wenn dir beim Aufwachen der untere oder obere Rücken oder der Nacken wehtut oder deine Oberkörpermuskeln steif sind, kannst du einen gut sitzenden BH zum Schlafen tragen.
2.Abhilfe bei hormonbedingten Schmerzen
Wenn deine Brüste einige Tage vor deiner Periode aufgrund des höheren Östrogen- und Progesteronspiegels im Körper anschwellen oder deine Brustwarzen berührungsempfindlich werden, kannst du laut Wong ausprobieren, in diesen Nächten einen BH zu tragen.
Manche Menschen wachen auf, weil die Brüste berührungsempfindlich sind – insbesondere wenn sie auf dem Bauch schlafen oder sich im Schlaf viel bewegen, erklärt Wong. "Wenn deine Brüste an bestimmten Tagen deines Zyklus berührungsempfindlich sind, mildert das Schlafen mit BH möglicherweise deine Symptome, sodass du dich wohler fühlst", so Wong.
3.Schutz von Piercings
Wenn du ein Piercing an einer oder beiden Brustwarzen trägst, empfiehlt Alexander Zuriarrain, zertifizierter Schönheitschirurg, zum Schlafen einen BH anzuziehen.
"Bewegungen im Schlaf können dazu führen, dass das Piercing sich im Schlafanzug verfängt und das zarte Gewebe der Brustwarze reißt", erklärt er.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass viele Leute gar nicht wissen, ob sie sich im Schlaf bewegen. "Wenn wir in die REM-Phase (Tiefschlafphase) eintreten, wissen wir nicht, was wir tun", so Zuriarrain weiter.
4.Hängebrüsten vorbeugen
Um es ganz klar zu sagen: Jede Brust ist schön – egal, welche Form, Größe, Farbe oder welches Gewicht sie hat.
Manche finden jedoch straffere Brüste an ihrem eigenen Körper schöner. Wenn es dir auch so geht, kannst du überlegen, nachts einen BH zu tragen. "Durch das Tragen eines BHs im Bett kannst du möglicherweise Hängebrüsten vorbeugen", so Zuriarrain. Der BH kann dazu beitragen, dass deine Brüste im Schlaf nicht hängen oder von einer Seite auf die andere fallen oder rutschen, erklärt er weiter.
Aber sogar wenn du einen BH ins Bett anziehst, werden deine Brüste wahrscheinlich irgendwann hängen. Es ist aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, wie z. B. Hormone, Gewicht und Alter, natürlich, dass die Brüste irgendwann hängen, so Zuriarrain.
"Schwangerschaften, die Menopause und das Stillen führen oft zu Veränderungen der Form und des Gewichts der Brust", sagt Zuriarrain. "Das Stillen und die Schwangerschaft tragen stark zum Hängen der Brust bei, da die Brust größer wird, wodurch die Haut sich dehnt."
In der Menopause wird die Haut aufgrund des Alterungsprozesses dünner, wodurch die Brust ebenfalls schlaffer werden kann, so Zuriarrain.
Die möglichen Risiken des Schlafens mit BH
Einige tun ihrem Rücken und ihren Brüsten sogar einen Gefallen, wenn sie zum Schlafen einen BH tragen. Andere schlafen besser ohne. Hier sind einige der möglichen Nachteile.
1.Auswirkungen auf die Atmung
"BHs sind so konzipiert, dass sie eng um die Brust sitzen", so Blessen Abraham, Arzt für Chiropraktik. Während der BH durch diesen festen Sitz deine Brust beim Stehen stützen kann, könnte er beim Liegen zum Problem werden.
"Wenn du liegst und auf dem Rücken schläfst, kann das Unterbrustband in die Mitte deiner Brust rutschen", so Abraham weiter. "Dadurch kann sich dein Brustkorb nicht ganz ausdehnen, was bedeutet, dass du nicht richtig atmen kannst."
Das Ergebnis? Du schläfst weniger gut. Wenn du müde aufwachst und denkst, dass dein BH daran schuld sein könnte, lass ihn beim Schlafen weg.
2.Unbequem beim Schlafen
Der Grund, warum viele Menschen übergroße T-Shirts oder gemütliche Schlafanzüge ins Bett anziehen ist, dass sie bequem sind. Aber ein BH ist beim Schlafen vielleicht nicht bequem – und das ist OK.
"Der größte Nachteil des Schlafens mit einem BH ist, dass es für einige Menschen einfach weniger bequem ist", so Chen.
Es ist deine Entscheidung: Wenn du einen BH beim Schlafen unbequem findest, lass ihn weg. So einfach ist das.
3.Vermehrtes Schwitzen
Genau wie zu enge Shirts oder Hosen kann auch ein enger BH zu vermehrtem Schwitzen führen, so Chen weiter. Und gestauter Schweiß kann das Risiko der Geruchsbildung, von Hautirritationen und sogar Hautpilzen erhöhen.
Wenn du beim Aufwachen eine Pfütze zwischen deinen Brüsten hast, solltest du vielleicht ohne BH schlafen. Eine andere Möglichkeit? Trage zum Schlafen einen BH aus Baumwolle, die im Allgemeinen atmungsaktiver ist, empfiehlt Chen.
Schlussfolgerung
Es ist weder gut noch schlecht, beim Schlafen einen BH zu tragen. Um zu entscheiden, ob du mit BH schlafen solltest, denk darüber nach, was für deine Brüste, deinen Rücken, die Brustwarzen und deine Haut am angenehmsten ist.
Text: Gabrielle Kassel