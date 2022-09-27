Solltest du mit einem BH schlafen? Expert:innen klären auf

Um es ganz klar zu sagen: Jede Brust ist schön – egal, welche Form, Größe, Farbe oder welches Gewicht sie hat.

Manche finden jedoch straffere Brüste an ihrem eigenen Körper schöner. Wenn es dir auch so geht, kannst du überlegen, nachts einen BH zu tragen. "Durch das Tragen eines BHs im Bett kannst du möglicherweise Hängebrüsten vorbeugen", so Zuriarrain. Der BH kann dazu beitragen, dass deine Brüste im Schlaf nicht hängen oder von einer Seite auf die andere fallen oder rutschen, erklärt er weiter.

Aber sogar wenn du einen BH ins Bett anziehst, werden deine Brüste wahrscheinlich irgendwann hängen. Es ist aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, wie z. B. Hormone, Gewicht und Alter, natürlich, dass die Brüste irgendwann hängen, so Zuriarrain.

"Schwangerschaften, die Menopause und das Stillen führen oft zu Veränderungen der Form und des Gewichts der Brust", sagt Zuriarrain. "Das Stillen und die Schwangerschaft tragen stark zum Hängen der Brust bei, da die Brust größer wird, wodurch die Haut sich dehnt."

In der Menopause wird die Haut aufgrund des Alterungsprozesses dünner, wodurch die Brust ebenfalls schlaffer werden kann, so Zuriarrain.