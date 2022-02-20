In guter Gesellschaft: Der Court ist ihr Zuhause

Sebit: Alles andere wird einfach unwichtig, wenn wir zusammen spielen. Beim Basketball muss man zusammenhalten. Jeder muss voll da sein, damit man als Mannschaft Erfolg hat. Natürlich streiten wir uns auch, aber dann spielen wir einfach weiter. Das ist Teamwork. Und all das macht unsere Freundschaft so stark.



Ngor: Ich fühle mich hier einfach gut aufgehoben. Zwischen uns gibt es eine extrem gute Energie. Du kannst dich immer auf den Support der anderen verlassen, denn wir unterstützen uns, egal worum es geht.



Chuatwech: Wir sind wie eine Familie. Wenn du ein Problem hast, kannst du mit jedem in der Gruppe darüber sprechen. Bei Spielen kann es natürlich schon mal etwas rau werden, denn niemand möchte verlieren. Aber Basketball ist ein Teamsport, da muss man Differenzen einfach überwinden. So lernen wir, Probleme zu lösen. Wir sprechen einfach über das, was wir tun.