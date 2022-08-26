Alles, was du über Golfergebnisse wissen solltest

Alles, was du über Scoring im Golf wissen solltest
Sport und Bewegung
Golftrainer:innen erklären, was einen "guten" Golf-Score ausmacht und was die wichtigsten Begriffe bedeuten.
Eigentlich ist die Vergabe von Punkten (Scoring) im Golf sehr einfach: Jede Berührung des Balls zählt als Schlag. Die Gesamtzahl der Schläge, die zum "Einlochen" des Balls gebraucht werden, ist der Score für diese Spielbahn.
Wenn zum Beispiel fünf Schläge gebraucht werden, um den Ball in das Loch zu bringen, ist der Score für diese Spielbahn 5. Die Gesamtzahl der Schläge für die ganze Runde ist dein Gesamtergebnis für diese Runde. Wenn du für 18 Spielbahnen 100 Schläge brauchst, ist dein Score 100. Je geringer der Score, desto besser.
Beim Scoring im Golf geht es aber nicht nur einfach ums Zusammenzählen.
Was bedeutet "Par" im Golf?
Wenn du dir eine Bestenliste im Golf ansiehst, wirkt das Scoring nicht mehr ganz so einfach. Dort wird neben den Namen der einzelnen Spieler:innen eine positive oder negative Zahl angegeben. Dieser Score kann +3, -4, -1 oder eine andere Zahl sein. Es kann auch ein "E" angegeben werden.
All diese Zahlen beziehen sich auf "Par", was eine Standardzahl von Schlägen ist, die für die einzelnen Löcher in den Spielbahnen eines Golfplatzes und für die gesamte Runde auf dem Platz festgelegt sind. Zum Beispiel kann für die erste Spielbahn eines Golfplatzes Par 4 gelten, was bedeutet, dass du den Ball mit vier Schlägen in das Loch bringen musst, um das Loch "Par" zu spielen. Wenn du das mit drei Schlägen schaffst, bist du "eins unter Par" oder -1. Ein negativer Score ist hier also positiv.
Laut Jon Whithaus, Associate Head Coach für Frauengolf an der Duke University, können die Fachbegriffe im Golf für Neueinsteiger:innen manchmal frustrierend oder verwirrend sein. Lies weiter, um zu erfahren, was Whithaus und andere Golftrainer:innen zu sagen haben. Sie erklären die Zahlen und Namen der Scores im Golf sowie deren Bedeutung für Einsteiger:innen.
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Par und mehr: Wichtige Begriffe zum Scoring
Die Professional Golfers’ Association (PGA) gibt an, dass "Par" seit 1911 im Golf für die Scores verwendet wird. Par ist eine Standardzahl von Schlägen für eine Spielbahn, aber dieser Standard gilt für sehr erfahrene Spieler:innen.
Die United States Golf Association (USGA) definiert Par als "den Score, den sehr erfahrene Spieler:innen voraussichtlich erzielen würden." Für Einsteiger:innen kann es daher sehr frustrierend sein, sich den Par-Score als Ziel zu setzen.
Für die einzelnen Spielbahnen gibt es unterschiedliche Par-Scores, was normalerweise von den Entfernungen abhängt. Die USGA empfiehlt, dass Löcher in einer Entfernung von bis zu 240 Metern für Männer und 200 Metern für Frauen als Par 3 gewertet werden. Für Spielbahnen mit Entfernungen von 220 bis 450 Metern für Männer oder 180 bis 385 Metern für Frauen gilt Par 4. Und Spielbahnen mit Entfernungen von 410 bis 650 Metern für Männer und 340 bis 550 Metern für Frauen sind Par 5.
Auf verschiedenen Golfplätzen gibt es unterschiedliche Kombinationen dieser Spielbahnen mit Par 3, 4 und 5. Beispielsweise könnte die vierte Spielbahn auf einem Golfplatz ein Par 4 sein. Auf einem anderen Golfplatz könnte die vierte Spielbahn kürzer sein und wäre daher ein Par 3.
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Außer dem Par-Score für die einzelnen Spielbahnen gibt es für jeden Golfplatz auch einen gesamten Par-Score, in dem alle Par-Scores für die einzelnen Spielbahnen zusammengefasst sind. Die positiven und negativen Zahlen in der Bestenliste bedeuten: Wenn Spieler:innen einen Score von "-1" erzielen, liegen sie einen Schlag unter dem gesamten Par, was bedeutet, dass sie besser sind. Wenn ihr Score "+4" ist, sind sie vier Schläge über (also schlechter als) Par. Und wenn ihr Score "E" ist, entspricht ihr Ergebnis genau dem Par-Score.
Scores über oder unter Par in einer Spielbahn haben unterschiedliche Namen.
1.Ein Schlag unter Par: Birdie
Wenn eine Spielerin oder ein Spieler 3 bei einem Par von 4, 2 bei einem Par von 3 oder 4 bei einem Par von 5 erzielt, ist der Score für diese Spielbahn eins unter Par, und das wird als "Birdie" bezeichnet.
2.Zwei Schläge unter Par: Eagle
Dieser seltene Score ist nach einem größeren und selteneren Vogel benannt. Wenn eine Spielerin oder ein Spieler 2 in einer Spielbahn mit Par 4 oder 3 bei Par 5 erzielt, ist das ein Eagle. Ein Score von 1 mit Par 3 ist eigentlich auch ein Eagle, wird aber normalerweise als "Ace" bezeichnet (mehr dazu unten).
3.Drei Schläge unter Par: Double Eagle oder Albatros
Dieser Score ist sehr selten. Bisher wurde 2022 ein Score von 3 unter Par für eine Spielbahn nur viermal erreicht. Dabei wird praktisch immer ein Score von 2 bei einem Par von 5 erzielt.
"Es nervt mich, wenn Amerikaner dies als 'Double Eagle' bezeichnen", sagt Jake Amos, Head Coach für Männergolf an der East Tennessee State University. Der richtige Name dafür ist nach Amos "Albatros".
4.Ein Schlag über Par: Bogey
Wie der Golfsport selbst stammt dieses Wort aus Schottland. Ursprünglich wurde "Bogey" als Synonym von "Par" verwendet, so die PGA. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird es für "eins über Par" verwendet.
Wenn dein Ergebnis in einer Spielbahn zwei über Par liegt, ist das ein "Double Bogey". Wenn dein Score für eine Spielbahn drei über Par liegt, ist das ein "Triple Bogey".
5.Der Score für Einlochen mit einem Schlag: Ace
Dieser Score wird manchmal auch als "Hole-in-One" oder "Ass" bezeichnet. Für viele Spieler:innen ist ein Ace ein einmaliges Erlebnis, das am ehesten bei einem Par-3-Loch möglich ist.
Die Herausforderung besteht nach Mike Small, Head Coach für Männergolf an der University of Illinois und früherer PGA Tour Pro, darin, sich nicht so sehr auf das Erreichen eines Ace zu fokussieren, dass man den Rest seines Spiels vernachlässigt.
"Ich hatte mal ein Hole-in-One in der PGA Tour, und es war wahnsinnig aufregend. Ich glaube, ich habe am nächsten Loch ein Birdie erzielt, aber darauf folgte dann ein Double Bogey", sagt er. "Und ich dachte mir, 'Mensch, jetzt bist du wieder ganz am Anfang'", weil der +2 Double Bogey die -2 seines Ace-Scores wieder ausglich.
Was ist ein "guter" Golf-Score?
Je nach Golfplatz spielen professionelle Golfer:innen ihre Runde normalerweise mindestens mit Par, erzielen dabei aber auch viele Birdies.
Denk aber daran, dass ein Par-Score eigentlich nur von sehr erfahrenen Spieler:innen erwartet wird. Nach Meinung der Coaches sollten Einsteiger:innen sich nicht mit Pars beschäftigen und beim Spielen vielleicht sogar komplett den Gesamt-Score ignorieren.
Konzentriere dich eher auf deine Schläge, nicht auf den Score für die ganze Runde.
"Wenn du eine Runde Golf mit anderen Sportarten vergleichst, fallen dir wahrscheinlich die Parallelen zu einer Saison auf", sagt Whithaus. Sein Rat: Stell dir eine Runde Golf vor wie eine Saison im Fußball, die aus 18 Begegnungen besteht, wobei jede Spielbahn ein eigenes Spiel darstellt. "Stell dich der Gegnerin oder dem Gegner in diesem Spiel [bzw. dieser Spielbahn] und mach erst anschließend mit dem nächsten Spiel weiter."
Whithaus bestimmt gemeinsam mit Spieler:innen, was entsprechend ihren Fähigkeiten ein positives Ergebnis wäre, und versucht dann, sie in die Lage zu versetzen, diesen Score in jeder Spielbahn zu erreichen.
"Für mich als Einsteiger wäre ein Double Bogey oder ein besseres Ergebnis positiv, während ein Triple Bogey oder ein schlechteres Ergebnis negativ wäre", sagt er. Wenn du Spielbahnen so betrachtest, musst du dir keine Gedanken wegen Par mehr machen, sondern kannst dich komplett auf den Score konzentrieren, den du erreichen möchtest.
"Wenn ich so an die Sache herangehe, werde ich nicht überheblich und versuche, unbedingt 3 oder 4 zu erreichen", sagt er. "Wenn ich über einen Teich oder Bach spielen muss, versuche ich nicht, ihn mit einem einzigen langen Schlag zu überwinden. Dafür kann ich mir drei oder vier Schläge nehmen."
Wenn du realistisch an die einzelnen Spielbahnen herangehst, bewahrst du dir den wichtigsten Aspekt für Einsteiger:innen, sagt Small, nämlich dass das Spiel Spaß machen soll.
"Was den reinen Freizeitwert angeht, werden Scores oft zu wichtig genommen, wenn Spieler:innen extrem ambitioniert sind", sagt Small. "Wenn du versuchst, einen guten Score zu erzielen und gleichzeitig Spaß zu haben, spielst du besser, als wenn es dir nur um den Score geht."
So erreichst du einen erfolgreichen Score für jede Spielbahn
Wenn dein erfolgreicher Score eine 6 bei einem Par-4-Loch ist, kannst du diese sechs Schläge planen. Du könntest den Ball beispielsweise beim Abschlag ins Fairway spielen und dann versuchen, den Ball in einen anderen Bereich der Spielbahn zu schlagen. Aber anstatt dieses Ziel von 6 mit präzisen und perfekten Schlägen erreichen zu wollen, schlägt Amos vor, Ziele generell einfacher zu definieren.
"Ich muss ihn in diesem Bereich spielen", sagt er. "Wenn ich den Ball vom Tee aus in diesem Bereich spielen kann, habe ich die Chance, ihn in den nächsten Bereich zu schlagen, um meinen Score erzielen zu können."
Anstatt eine genaue Zielposition für den Ball anzupeilen, rät er zu dem Versuch, diesen in einen größeren Bereich hineinzuschlagen. Wenn deine Spielbahn eine Linkskurve um ein paar Bäume herum macht, landet dein Schlag im schlechtesten Fall genau zwischen diesen Bäumen. Wenn du dich von den Bäumen fernhältst, ist der nächste Schlag zwar immer noch weit – aber das ist immer noch leichter, als einen perfekten Schlag zu versuchen, der dann zwischen den Bäumen landet.
"Genau darum geht es beim Golfen: den nächsten Schlag so einfach wie möglich zu machen", sagt Small.
Spieler:innen haben unterschiedliche Stärken und wenn sie Schläge wählen, die diese Stärken besser zur Geltung bringen, wird der nächste Schlag grundsätzlich einfacher. Versuche es immer mit Schlägen, bei denen du deine Stärken ausspielen kannst, rät Small. Wenn du einen Schlag ausführen willst, der für dich etwas schwieriger ist, versuche, mit ihm in eine Position zu kommen, aus der heraus du deine Stärken ausspielen kannst.
Text von Greg Presto