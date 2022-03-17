Beste Golfausrüstung von Nike für Anfänger:innen

Die Top 10 der Nike Golf-Essentials für Einsteiger:innen
Einkaufs-Guide
Wenn du einen neuen Sport ausprobierst, brauchst du nicht nur viel Übung, sondern auch die richtige Ausrüstung. Schau dir die besten Nike Golf-Essentials an, damit du für deinen ersten Tag auf dem Grün bereit ist.
Für neue Golfer:innen ist es zunächst wichtig, Golfschläger und -bälle zu leihen oder zu kaufen. Ohne wird es schließlich schwierig auf dem Grün einzulochen. Aber zum Golfen gehört noch mehr außer Schläger und Bälle. Damit du beim nächsten Mal das Beste aus dir rausholst und dich dabei auch noch wohlfühlst, solltest du dir diese Liste an Golf-Essentials ansehen, damit dein erstes Mal auf dem Grün unabhängig vom Wetter ein voller Erfolg wird.
10 Nike Golf-Essentials für Einsteiger:innen
1.Golftasche
Damit du deine Schläger bequem transportieren kannst, egal ob im Golfcart oder zu Fuß, achte darauf, dass die Golftasche über einen gut sitzenden Doppelriemen verfügt. Das verteilt das Gewicht der Schläger besser auf deinen Körper. Golftaschen mit wasserfesten Taschen können bei wechselhaftem Wetter besonders nützlich sein. Darin kannst du gut deine Wertsachen verstauen und dank Regenschutz kann auch kein Wetter deinen Schlägern etwas anhaben.
2.Golfhandschuh
Ein Golfhandschuh schützt vor Blasen und bietet Halt, damit dir der Schläger nicht aus der Hand rutscht. Das ist besonders hilfreich, wenn du schnell schwitzt oder bei Hitze oder Schwüle den Schläger schwingst. Nike Golfhandschuhe sind aus strapazierfähigem, weichem Leder und dank Perforationen an der Handinnenseite atmungsaktiv.
3.Cap oder Schirmmütze
Wie bei jedem Sport oder jeder Aktivität im Freien gilt: Cap oder Schirmmütze bietenSonnenschutz. Beim Golf kann die blendende Sonne zudem dein Spiel beeinträchtigen. Golfmützen, Schirmmützen und Bucket Hats von Nike sind aus schweißableitenden Materialien hergestellt, die dich kühl und trocken halten und gleichzeitig dein Golfoutfit abrunden. Aber im Prinzip tut es jedes Cap in deinem Schrank.
4.Sonnenbrillen
Ein weiteres entscheidendes Accessoire, um dich vor der blendenden Sonne zu schützen, ist eine vernünftige Sonnenbrille. Dafür ist jede leichte und gut sitzende Sonnenbrille geeignet. Eine mit polarisierten Gläsern ist aber noch besser, da sie die Blendeffekte durch Schnee und Wasser reduzieren.
5.Wasserflasche
Es ist sehr wichtig, ausreichend zu trinken, wenn du lange auf dem Grün unterwegs bist. Eine wiederverwendbare Wasserflasche lässt sich ganz einfach in deiner Golftasche verstauen. Halte nach einer isolierten Flasche Ausschau, damit deine Getränke kühl und erfrischend bleiben.
6.Golfschuhe
Neue Golfer:innen sollten zudem beachten, dass ein Großteil des Spiels im Stehen bzw. zu Fuß stattfindet. Ein durchschnittlicher 18-Loch-Platz ist zwischen 5 und 6 Kilometer lang. Golfschuhe unterstützen deine Füße mit zusätzlicher Dämpfung, Traktion und wasserdichten Eigenschaften, damit Nässe oder Feuchtigkeit durch Regen oder Tau keine Chance haben.
7.Golf-Shirt oder -Poloshirt
Bevor du das Eisen schwingst, vergewisser dich, ob dein Golfplatz einen bestimmten Dresscode vorschreibt. Oftmals schreiben Golfclubs Männern das Tragen von Shirts mit Kragen und Golfhosen und Frauen das Tragen von Shirts mit Kragen und Golfhosen oder einem Rock vor. Nike Golfbekleidung ist darauf ausgelegt, dem Style des Sports gerecht zu werden und gleichzeitig Tragekomfort und Performance-Vorteile wie Feuchtigkeitsverdunstung, Atmungsaktivität und Elastizität zu bieten, damit du mit deinem gesamten Bewegungsbereich schwingen kannst. Wenn du eine moderne Version des klassischen Shirts mit Kragen tragen willst, dann halte nach einem schlichten Stehkragen Ausschau.
8.Golfhose oder -rock
Je nach Wetter und Kursanforderungen tragen Herren entweder Golfhosen oder -shorts, während Damen oftmals auf Golfröcke, -shorts oder -hosen zurückgreifen. Nachdem du den Dresscode deines Clubs in Erfahrung gebracht hast, trag einfach das, worin du dich am wohlsten fühlst und was dir die meiste Atmungsaktivität für deinen Tag auf dem Grün bietet. Nike Dri-FIT-Styles leiten den Schweiß von deiner Haut ab und an kühleren Tagen solltest du auf Hosen mit Nike Therma-FIT setzen, damit dir warm bleibt. Es empfiehlt sich, mehrere Optionen zu besitzen, die zu deinem Golf-Shirt und dem Wetter passen.
9.Gürtel
Egal, ob du damit dein Outfit abrunden willst oder einfach nur für gut sitzende Hosen auf dem Grün sorgen willst, ist ein Gürtel ein sinnvolles (aber optionales) Accessoire. Nike Golfgürtel gibt es mit Stretchmaterialien, Leder und in gewebter Version, die alle auf Tragekomfort und Bewegungsradius ausgelegt sind. Jeder Gürtel verfügt für eine personalisierte Passform über eine verstellbare Metallschnalle.
10.Golfjacke
Einsteiger:innen, die sich für eine regelmäßige Golfroutine interessieren, sollten sich durch kühle Morgen oder Regenschauer nicht vom Üben auf der Anlage abhalten lassen müssen. Eine isolierte Weste oder Jacke oder aus Fleece schützen dich vor den Elementen, damit du dich auf das Golfen konzentrieren kannst. Nike hat für jedes Wetter den richtigen Style: von umwandelbarem Riptop bis zu isolierten Mänteln mit wasserabweisender Beschichtung. Nike Therma-FIT-Styles sollen die Wärme einfangen, ohne unnötig zu beschweren. Du brauchst also keine schwere Jacke rumzuschleppen, damit dir warm ist.
Häufig gestellte Fragen
Welche Ausrüstungen sollten sich Golf-Einsteiger:innen zulegen?
Für den Anfang reicht ein Set aus acht bis zehn Schlägern und ein Dutzend Bälle sowie eine bequeme Tasche für den Transport. Eventuell willst du dir auch bequeme Golfschuhe und eine Basic-Golfbekleidung zulegen, damit du kühl und trocken bleibst und gleichzeitig den Dresscodes der Golfclubs genügst. An einem sonnigen Tag solltest du außerdem Sonnencreme auf die exponierte Haut auftragen und während des Spiels ausreichend trinken.
Wie viele Schläger brauchen Einsteiger:innen?
Für den Anfang reicht ein Set aus acht bis zehn Schlägern, um deine Fähigkeiten aufzubauen. Wenn du noch nicht in ein neues Set an Schlägern investieren willst, probier sie zunächst zu leihen oder kaufe dir gebrauchte Schläger zu einem niedrigeren Preis.