Beste Golfausrüstung von Nike für Anfänger:innen

Für neue Golfer:innen ist es zunächst wichtig, Golfschläger und -bälle zu leihen oder zu kaufen. Ohne wird es schließlich schwierig auf dem Grün einzulochen. Aber zum Golfen gehört noch mehr außer Schläger und Bälle. Damit du beim nächsten Mal das Beste aus dir rausholst und dich dabei auch noch wohlfühlst, solltest du dir diese Liste an Golf-Essentials ansehen, damit dein erstes Mal auf dem Grün unabhängig vom Wetter ein voller Erfolg wird.