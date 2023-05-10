5 Golf-Outfits für Damen
Stylingtipps
Mit diesen stylish-praktischen Outfits punktest du auf dem Green.
Für einen Tag auf dem Green runden Golf-Outfits für Damen – oder besser der richtige Style – das Erlebnis perfekt ab.
Natürlich gibt es auch dezenten Applaus für ein gutes Spiel, aber mit einem stylishen Golf-Outfit ist es noch besser. Auch Anfänger:innen erreichen meistens mehr in einem passenden Golf-Outfit. Es ist schließlich immer gut, für den Erfolg richtig angezogen zu sein …
Spoiler-Alarm: Die besten Golf-Outfits bieten mehr als Country Club-Ästhetik. Dazu gehören Funktionsmaterialien, stabile Schuhe, flexible Silhouetten und Zubehör von Schirmmützen bis zu Handschuhen. Dabei geht es nicht nur um den eigenen Stil oder Geschmack. Auf privaten Golfplätzen gibt es normalerweise strenge Dresscodes, während für andere die unausgesprochenen Regeln der Golfkultur von klassischer Kleidung mit sportlicher Note gelten.
Bei dem richtigen Golf-Outfit für Damen sind die Länge und das Material wichtig. Das bedeutet, dass Shorts, Röcke, Kleider und Skorts über das Knie reichen und nicht extrem kurz sein sollten. Kragen sind bei langärmligen, kurzärmligen oder ärmellosen Oberteilen die Norm. Dezente Oberteile, Golf-Hoodies oder Pullover mit höher geschnittenem Kragen gelten aber normalerweise auch als akzeptabel. Ganz schön viele Regeln!
Da so viel zu berücksichtigen ist und du dich schließlich auch auf dein Spiel konzentrieren möchtest, stellen wir fünf schöne Golf-Outfits für Damen vor. Hier sind die besten Outfits für dein nächstes Spiel.
5 Nike Golf-Outfits für Damen
1.Ein ärmelloses Poloshirt + Shorts + Golf-Sneaker
Zu den ultimativen Golf-Outfits für sommerliche Temperaturen gehören ärmellose Poloshirts Golf-Shorts für Damen sind eine klassische und passende Alternative, wenn es kein Rock sein soll. Das Material ist das wichtigste Detail bei diesen Teilen. Mit Versionen aus atmungsaktivem und schweißableitendem Material hast du es immer bequem und bist gut angezogen. Moderne Golf-Sneaker haben ein minimalistisches Design und bieten viel Traktion von der Tee-Box bis zum Green. Vergiss die Sonnencreme nicht.
2.Langärmlige Oberteile + Hoodies + lange Hosen
Eine Runde auf einem 18-Loch-Platz bei kaltem Wetter ist nichts für schwache Nerven. Da solltest du besser lange Hosen und warme Kleidung wie ein langärmliges Shirt und Hoodie tragen. Es kommt vor allem darauf an, dass das Material winddicht und wasserabweisend ist. Erfahrene Spieler:innen wissen, wie unangenehm Wind auf dem Green sein kann.
3.Kurzärmliges Poloshirt + Hose + Jacke
Wenn du an einem Turnier teilnimmst, kannst du dich mit einem klassischen Golf-Outfit zusätzlich motivieren. Mit einem kurzärmligen Poloshirt klappt das eigentlich immer. Das gilt auch für lange und weite Hosen – eine optimale Kombination. Natürliche wissen erfahrende Spieler:innen, dass sie beim Warm-up oder Putten bei kälterem Wetter immer eine Jacke dabeihaben sollten.
4.Kleid + Schirmmütze + Pullover
Ein Golfkleid ist zeitlos und darf eigentlich in keinem Kleiderschrank von Spielerinnen fehlen. Ob einfarbig oder mit klassischem Druck (wie wäre es mit Vichy-Muster oder Streifen?) ist dieses unkomplizierte Outfit wunderbar einfach. Dazu gehören Schuhe, Handschuhe, eine Schirmmütze und vielleicht ein warmes, langärmliges Oberteil für kühlere Tage. Mit diesem Outfit fällst du außerdem sicher unter all den Poloshirts und Khakihosen auf. Wenn du nicht das richtige Golfkleid findest, kann es auch ein vielseitiges Trainingskleid mit einer Jacke oder einem Sweatshirt darüber sein.
5.Röcke + Poloshirts + Sneaker für Mädchen
Für angehende Profispielerinnen Faltenröcke und Poloshirts sind vielseitige Teile, die sich beliebig kombinieren lassen. Außerdem kommen mit der Zeit weitere Teile hinzu und eröffnen schier unerschöpfliche Möglichkeiten für dein Outfit. Golf-Sneaker runden den Look ab und bieten außerdem viel Halt.
Text: Laura Lajiness Kaupke