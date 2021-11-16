Die AntetokounBros Academy in Action

Kein Korb ist zu hoch
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Die Welt kennt Giannis Antetokounmpo vielleicht als NBA-Champion, aber sein Engagement abseits des Courts ist etwas ganz Besonderes.
Giannis Antetokounmpo ist einer der NBA-Spieler, über die am meisten gesprochen wird. Er ist ein MVP. Er ist ein Champion. Er ist der Greek Freak! Aber abseits des Courts hat er etwas ganz Besonderes geschaffen: die AntetokounBros Academy.
Giannis' Leidenschaft mag der Basketball sein, aber sein Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich jede und jeder zugehörig fühlt. Das Motto des Trainingscamps sagt alles: "Es ist nicht wichtig, wo du anfängst, sondern wohin du von dort aus gehen kannst!"
"Die meisten Kids, die hierher kommen, fühlen sich als Außenseiter und haben kaum Selbstvertrauen. In ihrer Zeit hier gewinnen sie an Sicherheit und entwickeln Fähigkeiten, die sie in der Gesellschaft brauchen."
Evina Maltsi
Head Coach an der AntetokounBros Academy
Jedes Jahr nimmt die Academy 100 Kinder (und 12 Coaches) aus schutzbedürftigen Gesellschaftsgruppen verschiedener Stadtviertel, Länder und sozialer Herkunft auf und gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Potenzial durch Sport zu entfalten und weiterzuentwickeln.
Gemeinsam mit seinen Brüdern und mit Hilfe von Eurohoops und der Onassis Foundation hat Giannis etwas geschaffen, was er als Kind nie hatte – eine Quelle der Inspiration. Deshalb bedeutet sie ihm auch so viel.
Die Academy nutzt die von Nike renovierten Basketballcourts, die der Community in den Athener Stadtvierteln Ellinoroson, Ampelokipi und Lamprini zur Verfügung gestellt wurden, und bietet viel mehr als das, was auf den Courts stattfindet.
Das ganze Jahr über finden die verschiedensten Angebote für Kinder statt: Sessions mit Mentor:innen und Förderungen durch Stipendien der Onassis Foundation, Spielanalysen unter der Leitung des Eurohoops-Coachingteams und inspirierende Vorträge von bekannten Athlet:innen und Fachleuten aus verschiedenen Bereichen.
"Diese Kinder haben kein Standing in der Gesellschaft. Wenn wir als eine Einheit denken und handeln, werden alle davon profitieren".
Konstantinos Papaloukas
Managing Partner bei der Eurohoops Organization
Als Sohn nigerianischer Einwanderer, die auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben nach Athen zogen, weiß Giannis, wie es ist, ein Außenseiter zu sein. Deswegen beschloss er, Kindern, denen es so geht wie ihm damals, zu helfen, sich angenommen, integriert und unterstützt zu fühlen und ihr wahres Potenzial ausschöpfen zu können.
"Jede und jeder bringt eine eigene Geschichte mit, einen eigenen Lebensweg, eine eigene Hautfarbe … Wenn wir zusammen sind, lernen wir immer etwas dazu."
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros ist wie eine Familie, in der sich Coaches und Schützlinge gegenseitig unterrichten und voneinander lernen. Das macht sie so besonders.
Die Academy bietet auch einige sehr greifbare Vorteile. Die Förderung der Absolvent:innen endet mit einer Abschlussfeier und Preisverleihung. Die sechs besten Absolvent:innen erhalten Stipendien, um ihre Basketballausbildung an der Eurohoops Academy fortzusetzen. Die oder der herausragende Absolvent:in dieses Jahres erhält ein einzigartiges Universitätsstipendium, das von der Onassis Foundation finanziert wird.
"Die AntetokounBros Academy vereint verschiedene Nationalitäten, Religionen und Geschlechter aus den Vierteln Athens zu einem Team, in dem alle ihre Träume verfolgen können."
Afroditi Panagiotakou
Director of Culture bei der Onassis Foundation
So beeindruckend diese Academy auch ist – Giannis bringt es auf seine eigene Art und Weise auf den Punkt:
"Wenn du hierher kommst, hast du Spaß!"
Giannis Antetokounmpo
Giannis gehört zu den am härtesten trainierenden Spielern, aber er weiß trotzdem: Nur wenn du Spaß hast, kannst du der Mensch werden, zu dem du bestimmt bist.
"Wenn du herausgefunden hast, was dich glücklich macht, musst du daran festhalten, denn nur dann wirst du zur besten Version deiner selbst."
Giannis Antetokounmpo
Fotos: Eleni Albarosa
Film: Alkis Papastathopoulos
Animation: Ultra Brand Studio