Was sind die Positionen der Spieler:innen im Fußball?

In Interviews direkt nach Abpfiff betonen Spieler:innen in Interviews meistens, wie wichtig auch das restliche Team für das Ergebnis war. Das liegt daran, dass unabhängig von der individuellen Qualität der einzelnen Spieler:innen alle Positionen auf dem Feld einen Beitrag zum Erfolg leisten.

"Alle Spieler:innen müssen die Aufgaben, die mit ihrer Position verbunden sind, verinnerlicht haben", erklärt Carl Wild, Trainer in Großbritannien. "So können sie ihren Beitrag dazu leisten, dass das Team als Kollektiv und nicht als Gruppe von Individualist:innen arbeitet.

In den "Laws of the Game" des International Football Association Board (IFAB) , dem wichtigsten Regelwerk für offiziellen Fußball steht geschrieben, dass ein Spiel von zwei Teams über 90 Minuten gespielt wird und eine Nachspielzeit möglich ist. Als Voraussetzung für offizielle Spiele gilt im Hochschulsport, im professionellen Fußball und in Freizeitligen, dass zu jeder Zeit mindestens sieben Spieler:innen auf dem Platz sein müssen. Die eigentlich vorgesehene Zahl pro Mannschaft ist allerdings 11 (einschließlich Torhüter:in).

Die Kader der meisten Mannschaften bestehen aus bis zu 23 Spieler:innen, um möglichst viele Optionen für alle Positionen zu haben. In den meisten professionellen Teams sind fünf Auswechslungen pro Spiel möglich, aber in Freizeit- oder Jugendligen kann dies auch unbegrenzt sein.

Fußball ist ein sehr vielseitiger Sport und es ist daher verständlich, dass manche Positionen unterschiedliche Namen und in einigen Fällen auch Funktionen haben. Zum Beispiel kann ein:e "Außenstürmer":in auch als "Außenbahnspieler:in" bezeichnet werden und "defensive Mittelfeldspieler:innen" werden heutzutage oft auch "Sechser" genannt.

Unten erfährst du mehr zu den verschiedenen Positionen im Fußball.

