Die Geschichte des Air Max 1

Man kann sich das Air-Element (oben abgebildet) wie ein Trampolin vorstellen. Man tritt mit der Ferse darauf und es kehrt in seine ursprüngliche Form zurück. Dadurch, dass es den Aufprall der Ferse auf dem Boden dämpft, wird das Gehen und Laufen angenehmer. Doch ohne ein sichtbares Air-Element, so Tinker, war es schwierig zu verstehen, was Air wirklich bedeutet. Bereits in den frühen 1980er-Jahren versuchten die Air-Ingenieur:innen von Nike dieses Problem zu lösen, indem sie mit Prototypen von sichtbaren Air-Elementen experimentierten. Die Technologie und die Designkonzepte waren jedoch einfach noch nicht ausgereift.

Nike schickte Tinker nach Paris, um Design-Inspiration zu erhalten. Paris ist bekannt für seine luxuriösen, goldenen Gebäude, aber es war ein anderer Gebäudetyp, der Tinkers Aufmerksamkeit erregte: das Centre Pompidou. Das Centre Pompidou ist einzigartig, denn es ist so konzipiert, als sei es von innen nach außen gekehrt. Man sieht alles von außen: Heizung, Lüftung, Rolltreppen, sogar die Rohre verlaufen außen und sind bunt gestrichen.

Das Gebäude inspirierte Tinker und er begann darüber nachzudenken, wie man das Nike Air-Element bei einem Schuh freilegen könnte, aus dem später dann der Air Max 1 werden sollte. Er kehrte in die Nike Headquarters zurück und begann, verschiedene Ideen zu visualisieren und zu skizzieren, bis er schließlich einen Teil der Mittelsohle entfernte, um das Air-Element sichtbar zu machen. Zur gleichen Zeit wurden im Nike Air Lab technische Durchbrüche erzielt, die Tinkers Vision Wirklichkeit werden ließen.