Ernährung oder Training: Was ist wichtiger, um Gewicht zu verlieren?

Sport trägt nur 5 Prozent zu deinem Energiebedarf bei. Dies wird als Aktivitäts-Thermogenese bezeichnet. Isst du mehr als dein Energieverbrauch vorsieht, nimmst du zu, selbst wenn du viel Sport treibst. Du verbrennst vielleicht 500 Kalorien beim Workout, aber du nimmst 1000 Kalorien zu viel zu dir. Das bringt dir auf Dauer nichts.

Eine randomisierte kontrollierte Studie aus dem Jahr 2012 (der Goldstandard in der Forschung) wurde über ein Jahr hinweg durchgeführt. Dabei wurde beobachtet, ob gesunde Ernährung, körperliche Betätigung oder eine Kombination aus beidem am effektivsten zum Abnehmen war. Die Forscher:innen fanden heraus, dass im Durchschnitt die meisten Teilnehmer:innen in der Gruppe "Ernährung und Sport" (10,8 % des Körpergewichts) an Gewicht verloren. Im Gegensatz dazu waren es in der Gruppe "Nur Ernährung" 8,5 % und in der Gruppe "Nur Sport" 2,4 %.

Das bedeutet aber nicht, dass man Sport vernachlässigen kann. Sport bringt dir weitaus mehr Vorteile als Gewichtsverlust. Studien zeigen zudem, dass eine gute Ernährung in Kombination mit regelmäßigem Training deinen Körper gesünder macht und du langfristig sogar mehr abnimmst. Hier sind noch andere Vorteile von Sport, die ihn so wichtig machen.