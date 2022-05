Eindruck machen hört niemals auf: Swoosh

Carolyn Davidson, Grafikdesignstudentin an der Portland State University, wurde von Phil Knight nur kurz und knapp mit den wichtigsten Informationen versorgt. Da das Logo aus Produktionsgründen in kürzester Zeit entstehen musste, gab es schnelles und sehr direktes Feedback, das nicht besonders begeistert klang.



Carolyn wurde in einen kleinen, unscheinbaren Besprechungsraum in Oregon gerufen, in dem noch viel Geschichte geschrieben werden sollte. Unter anderem die eines kleinen Kreises oder eines Lochs, je nachdem, wie man es sehen will. Fünf andere Optionen waren bereits verworfen worden, und so kam der Swoosh zum Zug, mehr als Notlösung und nicht, weil er von Anfang an überzeugte. Heute ist Knights anfängliches Zögern Geschichte: