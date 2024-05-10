Die Geschichte des Nike Dunk

Doch wo kommt der Dunk eigentlich her? Beliebte Basketballschuhe von Nike – wie der 1984er Legend, der '85er Terminator und der '85er Jordan 1 (siehe Bild oben) – standen für den Dunk Pate. Tatsächlich wurde der Dunk unter Zeitdruck entwickelt: In nur sechs Wochen wurde er entworfen, entwickelt und ausgeliefert.

Dann verschwand der Dunk aus den Regalen, bis ihn Skater:innen irgendwann in den 90er-Jahren in Schnäppchenläden für einen Spottpreis entdeckten. Neben dem attraktiven Preis waren der Look, die Skateability und die Trick-Performance des Dunk ausschlaggebend.