Die Geschichte des Nike Dunk
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"Be true to your school." In der College-Basketballsaison 1985/86 kam Nike auf die Idee, Aufwärmsets und Schuhe in den Farben der Top-College-Teams zu präsentieren. Das war die Geburtsstunde des Dunk und des College Colors Program.
Bei Spieler:innen und Fans kam das riesige Angebot an Bekleidung und Schuhen gut an – es brachte eine neue Farbdynamik in den College-Basketball. Doch schnell zeigte sich, dass die auffälligen Farben auch außerhalb des College-Basketballs für Begeisterung sorgten. Der Dunk-Canvas ließ sich leicht auf Kunst, Mode, Musik und allgemeine Kultur ausweiten.
Doch wo kommt der Dunk eigentlich her? Beliebte Basketballschuhe von Nike – wie der 1984er Legend, der '85er Terminator und der '85er Jordan 1 (siehe Bild oben) – standen für den Dunk Pate. Tatsächlich wurde der Dunk unter Zeitdruck entwickelt: In nur sechs Wochen wurde er entworfen, entwickelt und ausgeliefert.
Dann verschwand der Dunk aus den Regalen, bis ihn Skater:innen irgendwann in den 90er-Jahren in Schnäppchenläden für einen Spottpreis entdeckten. Neben dem attraktiven Preis waren der Look, die Skateability und die Trick-Performance des Dunk ausschlaggebend.
Ende der 90er-Jahre begann Nike mit vom Skateboarding inspirierten Designs einen ersten ernsthaften Drop-In in die Skate-Parks, aber Styles wie der Chaod (siehe oben) setzten sich nie wirklich durch. Die Skate-Community wünschte sich den Dunk.
Nike suchte in der Indie-Szene nach neuen Ideen und überarbeitete den Dunk Anfang der 2000er-Jahre. Heraus kam der Dunk Low Pro SB, mit gepolsterter und verstärkter Lasche, aber immer noch im Style des ursprünglichen Dunk. Die ersten vier Profi-Skater:innen bei Nike SB hatten freie Hand, ihre eigene Version des Schuhs zu entwerfen. Der Nike Dunk Low Pro SB Supa (oben) trägt den Spitznamen des legendären Skateboarders Danny Supa.
Damit erlebte der Dunk sein Revival und Nike SB besiegelte die erfolgreiche Transition des Schuhs vom Court in den Park.
Seine Varianten und Kollektionen sind unerschöpflich – und das macht diesen Schuh zu einem unsterblichen Klassiker.