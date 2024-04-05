Die Geschichte des Nike Cortez

Der Cortez war der erste Nike Laufschuh, in dem die genialen Designideen von Bill Bowerman, dem Mitbegründer von Nike und legendären Leichtathletik-Coach, zum Ausdruck kamen. Er war immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie er seinen Athlet:innen helfen konnte, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ihre Laufleistung auf das nächste Level zu bringen. Der Cortez war das Produkt zahlreicher Varianten von Prototypen und löste letztendlich eine Revolution in der Laufschuhindustrie aus.

Als der Cortez in den späten 60er-Jahren auf den Markt kam, bot er amerikanischen Langstreckenläufer:innen ein nie dagewesenes Maß an Dämpfung. Das lag daran, dass der Cortez der erste Laufschuh mit einer durchgehenden Mittelsohle und einer Lage Moosgummi direkt unter dem Obermaterial war. Der Cortez wurde nicht nur zum meistverkauften Laufschuh von Nike – diese neue Art der kombinierten Dämpfung entwickelte sich auch zum Branchenstandard. Durch sie konnte der Aufprall beim Laufen besser abgefedert werden, was die Geschichte der Schuhindustrie nachhaltig veränderte.