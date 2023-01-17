1993 sicherten sich die Bulls den dritten NBA-Meistertitel hintereinander. Sie waren erst das dritte Team in der Geschichte der Liga, dem das gelang. Mit diesem Sieg sorgte auch Michael Jordan für einen neuen Rekord: Als erster Spieler überhaupt wurde er in drei aufeinanderfolgenden Finals zum MVP gewählt. 1993 war das Jahr der Rekorde und der Meilensteine, aber auch hier blieb His Airness seinem Air Jordan 8 treu.