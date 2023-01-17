Letzte Aktualisierung: 17. Januar 2023
3 Min. Lesezeit

Air Jordan Kollektion

Air Jordan 6

Erscheinungsjahr (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (SCHWARZ/INFRARED)
Originalpreis (125 $)
Stylecode (4391)

Air Jordan 6

Erscheinungsjahr (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (SCHWARZ/INFRARED)
Originalpreis (125 $)
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Der Erfolgsschuh

Mit dem Air Jordan 6 führte Michael Jordan die Chicago Bulls zum ersten Mal in der Geschichte des Clubs ins NBA-Finale – und schließlich zum ersten Meistertitel. Und obwohl Jordan und seine Signature-Schuhe in der Sneakerwelt bereits ganz oben standen, verstärkte der Titelgewinn den Hype um den AJ 6 noch mehr. Schon bald trugen ihn einige der größten Legenden der Popkultur, was an seinen Status als damals angesagtestem Sneaker nicht nur auf dem Basketballcourt etablierte.

Aus den Archiven

Unübertroffene Klasse auf dem Court

Der Air Jordan 6 wurde von Michael Jordans deutschem Sportwagen inspiriert und steht für Geschwindigkeit und Klasse in Reinform. Mit eleganten Details wie einem Neopren-Sleeve, der transparenten Gummisohle und dem sichtbaren Air-Element ist Tinker Hatfields Gespür für Architektur bei diesem Modell von der Sohle bis zum Schnürsenkel zu spüren. 1991 erschien der erste Air Jordan 6 in fünf Colorways und wurde in den Jahren 2000, 2002 und 2006 noch einmal als Retroversion herausgebracht.

Colorways

Ursprünglich erschienen: 17. Januar 2023