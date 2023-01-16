Am Ende seiner Saison 1989–1990 war klar, dass Jordan besser war als je zuvor. Er übertraf seine eigenen Rekorde, erzielte 69 Punkte gegen Cleveland und 92 Dreipunktewürfe (verglichen mit lediglich 58 aus all seinen vorherigen Saisons). Es schien, als hätte er sich gerade erst warm gespielt. Der AJ 5 wurde der Welt 1990 von Spike Lees legendärem Filmcharakter Mars Blackmon vorgestellt.