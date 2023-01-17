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Letzte Aktualisierung: 17. Januar 2023
2 Min. Lesezeit

Air Jordan 3

Erscheinungsjahr (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE/CEMENT GREY)
Originalpreis (100 $)
Stylecode (4365)

Air Jordan 3

Erscheinungsjahr (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (WHITE/CEMENT GREY)
Originalpreis (100 $)
Stylecode (4365)

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Die Geburtsstunde des Jumpman

Bei seinem dritten Slam Dunk-Wettbewerb lief Michael Jordan im Air Jordan 3 auf und sorgte für ein bis heute legendäres Foto beim Anflug zum Korb. Mit seinem Sieg war der Jumpman geboren.

Aus den Archiven

Legendäre Zusammenarbeit

Der Air Jordan 3 erschien 1988 als erstes Design von Tinker Hatfield aus dessen 30 Jahre währender Zusammenarbeit mit Jordan. Im Rahmen dieser Partnerschaft entwarf Tinker den mittlerweile legendären Elefantenprint. Bis heute gehört der AJ3 zu einer der weltweit bekanntesten Sneakersilhouetten.

Colorways

Ursprünglich erschienen: 17. Januar 2023