Air Jordan 18
Erscheinungsjahr
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Ursprungsprodukt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe
(SCHWARZ / SPORT ROYAL)
Ursprünglicher Preis
(175 $)
Style-Code
(305869-041)
Air Jordan 18
Erscheinungsjahr (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Ursprungsprodukt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farbe (BLACK / SPORT ROYAL)
Ursprünglicher Preis (175 $)
Style-Code (305869-041)
Michael Jordans endgültiger Abschied
Am 16. April 2003 spielte Michael Jordan mit den Washington Wizards in Philadelphia sein letztes NBA-Spiel. Bereits zu Beginn des Spiels wurde er drei Minuten lang mit Standing Ovations gefeiert. Er verabschiedete sich mit Style: Er trug den AJ 18, einen Schuh, der verschiedene Vorgängermodelle in sich vereinte und die ganze Bandbreite von Jordans unglaublichem Erbe symbolisierte. Der AJ 18 orientierte sich einmal mehr am italienischen Design und an Sportwagen der Spitzenklasse: elegante, an Rennautos erinnernde Linien, Details von Formel 1-Wagen und den Schuhen ihrer Piloten sowie eine einzigartige Nahtführung wie bei italienischen Herrenschuhen.
Aus den Archiven
Königlicher Style
Der AJ 18 kam mit drei geschmackvollen Farbgebungen und Premium-Materialien wie Wild- und Glattleder wahrhaft königlich daher. Dem "Black Royal" lag eine Bürste für das schwarze Wildleder, ein Tuch zum Reinigen und das "Air Jordan 18 Driver’s Manual" bei. Der AJ 18 ist das letzte Air Jordan-Modell, das Michael Jordan tatsächlich auf dem Hardcourt trug. Es steht für die kompromisslose Liebe zum Detail dieser Legende.