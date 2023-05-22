Am 16. April 2003 spielte Michael Jordan mit den Washington Wizards in Philadelphia sein letztes NBA-Spiel. Bereits zu Beginn des Spiels wurde er drei Minuten lang mit Standing Ovations gefeiert. Er verabschiedete sich mit Style: Er trug den AJ 18, einen Schuh, der verschiedene Vorgängermodelle in sich vereinte und die ganze Bandbreite von Jordans unglaublichem Erbe symbolisierte. Der AJ 18 orientierte sich einmal mehr am italienischen Design und an Sportwagen der Spitzenklasse: elegante, an Rennautos erinnernde Linien, Details von Formel 1-Wagen und den Schuhen ihrer Piloten sowie eine einzigartige Nahtführung wie bei italienischen Herrenschuhen.