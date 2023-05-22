Der Jordan 15 war dem bis dato schnellsten bemannten Flugzeug der Welt nachempfunden und erinnerte mit der herausstehenden Schuhzunge unverkennbar an seinen Namensgeber Michael Jordan. Wenn dieser zu einem seiner spektakulären Sprünge an den Korb ansetzte, streckte er nämlich immer seine Zunge heraus, was zu einem seiner Markenzeichen wurde. Er trug den Jordan 15 zwar nicht mehr auf dem Spielfeld, aber zu den Business-Anzügen, in denen er nun als Geschäftsmann auftrat – unkonventionell und sophisticated wie eh und je.