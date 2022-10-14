Die besten Nike Poloshirts für Herren
Einkaufs-Guide
Egal, ob du auf dem Weg zum Golfplatz, ins Büro oder zu einem Abendessen im Restaurant bist, mit einem Nike Poloshirt liegst du immer richtig.
Für das gewisse Etwas: Nike Freizeit-Poloshirts
Von kräftigen Blumen-Prints, über helle Farben bis hin zu dezenten, minimalistischen Designs vereinen Nike Freizeit-Poloshirts einzigartigen Tragekomfort und Stil. Sie bieten eine lockere Passform sowie die schweißableitende Nike Dri-FIT-Technologie.
Dank einer Mischung aus Baumwolle und Polyester rollt sich der Kragen an den Kanten nicht auf, das Material fusselt nicht und das Shirt verliert niemals seine Form. Wenn es richtig gewaschen wird, behält das Nike Freizeit-Poloshirt sein Aussehen wie am ersten Tag nach jeder Wäsche bei.
Für den Golfplatz: Nike Golf-Poloshirts
Diese Golf-Poloshirts sind in einer Vielzahl von Farbtönen erhältlich, einschließlich klassischer Farbgebungen. Zudem gibt es Versionen mit schmaler Passform, langen Ärmeln und lockerer sitzender Passform. Nike Golf-Poloshirts sind mit Dri-FIT-Technologie ausgestattet, sodass du dich auch weit nach dem 18. Loch noch trocken und angenehm fühlst.
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Für den Tennisplatz: Nike Tennis-Poloshirts
In einem Nike Tennis-Poloshirt kannst du dich auf dem Tennisplatz frei bewegen, ohne dass das Material knautscht oder die Nähte drücken. Das leicht elastische Material bewegt sich mit dir, egal, ob du dich bückst, um einen Ball aufzuheben, oder dich streckst, um einen Lob zu erreichen.
Dank der Dri-FIT-Technologie bist du am Ende eines langen Satzes noch genauso kühl und trocken wie beim Anziehen. Wähle ein Tennis-Poloshirt in einer auffallenden Farbe oder mit dezentem Streifen am Ärmel. Wenn du lieber auffallen möchtest, entscheide dich für ein Poloshirt mit dem bekannten Stierlogo von Rafael Nadal auf der Brust.
(Verwandter Artikel: Von Coaches empfohlen: Diese Tennisübungen können dein Spiel voranbringen)
Für den Tennisplatz: Nike Tennis-Poloshirts
In einem Nike Tennis-Poloshirt kannst du dich auf dem Tennisplatz frei bewegen, ohne dass das Material knautscht oder die Nähte drücken. Das leicht elastische Material bewegt sich mit dir, egal, ob du dich bückst, um einen Ball aufzuheben, oder dich streckst, um einen Lob zu erreichen.
Dank der Dri-FIT-Technologie bist du am Ende eines langen Satzes noch genauso kühl und trocken wie beim Anziehen. Wähle ein Tennis-Poloshirt in einer auffallenden Farbe oder mit dezentem Streifen am Ärmel. Wenn du lieber auffallen möchtest, entscheide dich für ein Poloshirt mit dem bekannten Stierlogo von Rafael Nadal auf der Brust.
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Text von Greg Presto