Die besten Tights für dein Workout

Um die richtigen Workout-Leggings zu finden, machst du dich am besten zuerst mit ein paar Grundbegriffen vertraut. So kannst du die Suche leichter eingrenzen, damit du wirklich die beste Wahl für dich triffst.

Bundhöhe

Dabei geht es darum, wie hoch die Hose an deinem Körper sitzt. Überlege, wo sich die Tights an deiner Taille am angenehmsten anfühlen. Du hast meistens die Wahl zwischen:

Leggings mit halbhohem Bund, der am oder direkt unter dem Nabel sitzt

Leggings mit hohem Bund, der am oder über dem Nabel sitzt

Passform

Bei der Passform geht es auch um die Kompression. Mit diesem Begriff wird beschrieben, wie eng deine Tights anliegen. Diese Entscheidung hängt oft davon ab, wo du die Tights tragen wirst. Bei Workout-Tights wünschst du dir vielleicht eine enger anliegende Passform, während bei einem lässigen Outfit etwas weniger Kompression angenehm ist. Du hast die Wahl zwischen zwei Hauptoptionen:

Die enge Passform mit starker Kompression. Diese Option gibt dir spürbar Halt, aber sie ist auch wirklich eng. Wenn du dir weniger Kompression, aber ein eng anliegendes Tragegefühl wünscht, probier es mit einer Nummer größer.

Die Standardpassform mit weniger Kompression. Sie liegt dennoch bequem am Körper an und fällt größengerecht aus.

Länge

Mit diesem Begriff wird beschrieben, wie lang eine Hose ist und bis wohin sie den meisten Menschen reicht. Wenn du eher zierlich bist oder lange Beine hast, ist die Standardlänge vielleicht nicht genau passend für dich, aber sehr nah dran.

Manchmal ist es am besten, wenn du deinen Kleiderschrank um Tights in verschiedenen Längen erweiterst. So hast du nicht nur die Möglichkeit, dich an verschiedene Wetterbedingungen anzupassen, sondern kannst auch experimentieren, um deine Lieblingslänge zu finden. Du kannst wählen zwischen:

Capris, die unter dem Knie abschließen

Leggings mit 3/4-Länge oder verkürztem Schnitt, die bis zur Mitte der Wade reichen.

Leggings mit 7/8-Länge, die kurz über dem Knöchel enden.

Leggings in voller Länge, die bis ganz nach unten zum Knöchel reichen.

Luxe

Diese Leggings-Kategorie ist breiter gefächert und lässt sich nicht so einfach definieren. Sie umfasst Tights, die verbesserte, aus hochwertigen Materialien gefertigte Details bieten. Luxe Tights sind oft echte Multitalente und gehören daher zu den besten Workout-Tights. Sie eignen sich zum Laufen, für das Training im Fitnessstudio, für Yoga oder zum Entspannen.

Achte auf weiche, schweißableitende Materialien, die hochwertig und blickdicht sind. Außerdem solltest du auch ein Paar wählen, das Taschen hat — am besten mehr als eine.