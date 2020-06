Der richtige Umgang mit Rückschlägen beim Laufen

03. Arbeite an dem, was du selber kontrollieren kannst

Nur, weil du nicht so laufen kannst, wie du gerne würdest, heißt das nicht, dass du nicht besser werden kannst. Konzentrier dich einfach auf andere Aspekte des Laufens.



Wenn du nur ein paar Minuten Zeit zum Laufen hast, arbeite an deiner Technik. Achte auf Schultern, Arme, Hüfte, Knie und Füße: Steht das Kinn vor der Brust? Dann landen deine Füße unter deiner Hüfte. Sind deine Schultern locker und nicht hochgezogen? Schwingen deine Arme seitlich am Körper vorbei und nicht quer vor der Brust? Sind deine Hände entspannt und auf Hüfthöhe? Indem du deine Haltung kontrollierst, erkennst du Disbalancen und Schwächen, und an denen kannst du dann arbeiten, erklärt Bennett.



Wenn du es nicht schaffst, laufen zu gehen, dann übe die Bauchatmung. Die Wirkung wirst du beim nächsten Lauf merken. Kontrollierte, tiefe Atemzüge bis in den Bauch bringen mehr Sauerstoff in den Körper und damit zu den Muskeln. Atme ein, füll deine Bauch mit Luft und spüre, wie sich die Bauchdecke hebt. Dann entspann dich und atme langsam für einige Sekunden aus. Wiederhol das ein paar Minuten lang. Diese tiefen Atemzüge verlangsamen deinen Puls und helfen dir, dich zu beruhigen, wenn es mal hoch hergeht, egal ob beim Laufen oder im Leben.



04. Feiere jeden kleinen Sieg

Beim Laufen geht es nicht nur um die schnellste Zeit oder die längste Strecke. Setzt dir kleine Ziele und belohne dich, wenn du sie erreichst.



Mit neuen Zielen bringst du neue Perspektiven ins Laufen und wirst deinen Sport noch mehr lieben.



05. Behalte das große Ganze im Blick

Auch das kann vorkommen: Manchmal funktionieren Trainingspläne einfach nicht. Anstatt dich jetzt in Selbstmitleid zu verlieren, sieh die Situation als Chance. Behalte das große Ganze im Blick und betrachte dein Training aus einer anderen Perspektive. Und wenn du eine neue Trainingsroutine gefunden hast, bleib dabei und versuch, dich auf dieser Grundlage weiterzuentwickeln.



"Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg, aber Beständigkeit hat nichts mit Konstanz zu tun. Vielmehr geht es dabei um Flexibilität", erklärt Bennett. "Wenn du keine 50 Minuten schaffst, dann kannst du vielleicht 15 Minuten laufen. Wenn du überhaupt nicht laufen kannst, dann helfen ein paar Workouts oder Tanzschritte oder ein Spaziergang, oder du schreibst in dein Lauftagebuch."



Mit dieser flexiblen Einstellung verbesserst du nicht nur deine Fitness, sondern du bleibst deinem Sport mental verbunden, so Bennett.



"Du musst nicht jeden Tag laufen, um jeden Tag ein echter Läufer zu sein", fügt er hinzu. "Wenn du nicht laufen kannst, kannst du trotzdem von den vielen anderen Dingen profitieren, die das Laufen so bietet."