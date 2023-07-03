In Zusammenarbeit mit Rebel Girls
Community-Partner
In der ganzen Welt hilft Nike Menschen und Communitys dabei, Mädchen auf dem Spielfeld und darüber hinaus zu unterstützen.
Mit der richtigen Unterstützung ist alles möglich
Coach María del Carmen Francisco Martínez engagiert sich in der gemeinnützigen Organisation Proyecto Cantera und unterstützt benachteiligte Mädchen durch Fußball. Sie ist überzeugt: Sport ist wichtig für Mädchen, um zu lernen, wie sie ihre Ziele erreichen. "Zweifle nie daran, dass du auf das Spielfeld gehörst! Wir Frauen können in jedem Sport erfolgreich sein. Beim Sport triffst du viele Menschen, die zu Freund:innen und Mentor:innen werden können. Du entwickelst Disziplin und eine gewisse Härte und lernst, mit anderen zu kommunizieren, Konflikte zu lösen, über dich hinauszuwachsen, dich mit anderen abzusprechen, Menschen zu führen und noch vieles mehr." Wir unterstützen Communitys wie Proyecto Cantera, damit Mädchen der nächsten Generation alles haben, was sie für ihren Erfolg auf dem Platz und im Leben brauchen.
Europa
Fußball ist für alle da! Nike unterstützt viele Initiativen in Europa, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Situation von Mädchen durch dieses wunderschöne Spiel zu verbessern. Ob sie Flüchtlingen einen Raum für Gemeinschaft geben, ausgegrenzte oder benachteiligte Kinder unterstützen oder Mädchen dringend benötigte Bildungsangebote bieten: Wir wollen für Communitys da sein, die etwas bewegen.
Der Rest der Welt
Wir unterstützen Projekte auf der ganzen Welt, um Mädchen zu helfen, Sport zu machen und mehr aus sich herauszuholen. Dabei geht es um so interessante Initiativen wie die Kombination von Fußball und Poesie, um die eigene Ausdruckskraft zu stärken, sowie Projekte, die den Zugang zu Sport erleichtern sollen, oder die Unterstützung sportbegeisterter Frauen in muslimischen Communitys. Auf der ganzen Welt gibt es fantastische Programme. Und da Fußball überall immer beliebter wird, möchten wir diese Gruppen bei ihrer Arbeit unterstützen, um Mädchen das Gefühl zu geben, sicher, gleichberechtigt und respektiert zu sein.
Sei dabei
Du möchtest dich auch engagieren? Mach mit und hilf uns, die Zukunft des Fußballs zu gestalten.