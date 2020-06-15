Dieses leckere Superfood-Frühstück für Montag bis Freitag ist einfach zubereitet und lässt sich abwechslungsreich variieren. Es steckt voller Energie und Nährstoffe und liefert dir ausreichend Power für den Start in den Tag.



Chiasamen sind zwar klein, aber sie haben es in sich: Dieses Superfood ist randvoll mit Nährstoffen, die dir Energie beim Laufen oder nach einem Krafttraining liefern. Durch ihre natürliche Süße kannst du bei diesen veganen Chia-Beeren-Bowls ganz auf zusätzlichen Zucker verzichten. Bereite sie dir auf Vorrat für Montag bis Freitag zu, damit du jeden Morgen gleich ein fertiges Frühstück genießen kannst. Gleichzeitig sparst du 15 Minuten an Zubereitungszeit, die du in Ruhe für dich nutzen kannst.