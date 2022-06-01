Die besten einteiligen Nike Schwimmanzüge für Damen

Die besten einteiligen Badeanzüge von Nike
Einkaufs-Guide
Verspielte Farben, einzigartige Schnitte und auffallende Styles – schau dir die besten einteiligen Schwimmanzüge von Nike an.
Wenn du auf der Suche nach einem einzigartigen und bequemen einteiligen Badeanzug bist, wirst du bei uns sicher fündig. Die einteiligen Badeanzüge von Nike bieten funktionelle Designs für entspannte Tage am Strand wie auch ehrgeizige Workouts im Pool.
In der Nike Swim-Kollektion erwarten dich auffällige Cut-Outs, sportliche Modelle mit zusätzlichem Halt, freche Optionen mit weniger Stoff an Po und Rücken und vieles mehr.
So findest du den perfekten einteiligen Badeanzug
Bevor du dich für den optimalen Einteiler für dich entscheidest, solltest du kurz darüber nachdenken, welche Anforderungen du hast. Wenn du zum Beispiel nach einem funktionellen Badeanzug für das Bahnenschwimmen im Pool suchst, sind Performance-Materialien wie Nike HydraLock gut geeignet, die etwas enger anliegen und beim Sport im Wasser zusätzlichen Halt bieten.
In der Nike Swim-Kollektion ist für jeden Körperbau und Zweck etwas dabei. Unten siehst du einige der besten einteiligen Badeanzüge für Damen von Nike.
1.Badeanzug mit Cut-Outs: Nike Party Dots
Bei Nike gibt es Badeanzüge mit Cut-Outs in den unterschiedlichsten Stilen, Farben und Formen. Der Nike Party Dots besteht zu 75 Prozent aus recycelten Materialien und bietet leichten Halt für die Brüste. Er ist daher ideal für Wasseraktivitäten mit geringer bis gar keiner Belastung, wie Schwimmen oder Stand-Up-Paddling.
Der Badeanzug ist gefüttert, was für eine bessere Passform und mehr Sichtschutz sorgt. Er verfügt außerdem über einen Halbreißverschluss vorne, der beliebig geöffnet werden kann. Der untere Teil ist im Brazilian Cut gehalten, also über dem Po knapp geschnitten mit einem hohen Beinausschnitt, der über der Hüfte sitzt. Du solltest dich beim Anprobieren unbedingt im Badeanzug bewegen, damit du auch die richtige Passform findest, in der du dich wohl fühlst.
2.Sportlicher Badeanzug mit hohem Beinausschnitt: Nike Sneakerkini
Wie der Name schon sagt, verdankt dieser Einteiler (und die Schnürdetails vorne) seine Inspiration klassischen Sneaker-Styles von Nike. Der Nike Sneakerkini U-Back One Piece hat einen hohen Beinausschnitt, der über der Hüfte sitzt, und macht jedes Abenteuer mit – ob am Strand oder am Pool, beim Sonnenbaden oder Bahnenschwimmen.
3.Für High-Intensity-Wassersport: Nike HydraLock Sculpt
Der Nike HydraLock Sculpt Badeanzug wurde speziell für intensive Wasser-Workouts entwickelt und hilft dir, Höchstleistungen zu erreichen. Der Einteiler besteht aus HydraLock-Material, das dir mit seiner leicht komprimierenden Wirkung eine aerodynamische Form verleiht.
Der HydraLock Sculpt Badeanzug hat konturierte Seiteneinsätze und bietet dem Oberkörper einen starken Halt. Dank diesen Vorteilen kannst du schwimmen, Beach-Volleyball spielen oder sonstigen Aktivitäten am oder im Wasser nachgehen, ohne von deinem Badeanzug abgelenkt zu werden.
4.Der Badeanzug als Eyecatcher: Nike Color Block
Dieser Einteiler ist schlank und modern und zieht mit seinem Blockfarbendesign garantiert alle Blicke auf sich. Er bietet leichten Halt und begleitet dich zuverlässig bei deinen Lieblingsaktivitäten im Wasser. Der Badeanzug lässt mit seinem Brazilian Cut am Po viel Haut frei und hat einen hohen Beinausschnitt, gleichzeitig sorgt seine Fütterung für ein angenehmes Tragegefühl und Sichtschutz.
5.Trägerloser Badeanzug: Nike SolidWeiße Abdrücke von den Trägern gehen gar nicht? Beim Nike Solid Lace-Up Bandeau One Piece hast du die Möglichkeit, die Träger einfach abzunehmen. Du kannst sie beim Schwimmen tragen und sie dann zum Entspannen im Sonnenschein entfernen.
Der Badeanzug bietet leichten Halt für die Brüste sowie einen verstellbaren Kordelzug am Rücken, der den Einteiler an Ort und Stelle hält. Wie viele Modelle von Nike hat auch dieser Badeanzug einen Brazilian Cut mit frechem Schnitt am Po und hohem Beinausschnitt.
Text: Claire Tak