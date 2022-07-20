Arm-Workouts bieten verschiedene Vorteile, beispielsweise fallen dir Alltagsaktivitäten leichter und du trainierst die Muskeln im Oberkörper für eine bessere Körperhaltung.

"Arm-Workouts regen den Stoffwechsel an. In Verbindung mit der richtigen Ernährung kann das Körperfett verringern", sagt der NASM-zertifizierte Personal Trainer und Performance-Coach Keith Hodges, Gründer von Mind in Muscle Coaching in Los Angeles.

Außerdem kann das Stärken deiner Arme auch eine wichtige Rolle bei der Verletzungsprävention spielen. "Dein Training für den Kraftaufbau im Oberkörper stärkt deine Muskeln und Knochen", sagt die ACE-zertifizierte Personal Trainerin Stephanie Thomas. "Sollte es zu einem Sturz kommen, ist dann das Risiko einer schwereren Verletzung möglicherweise geringer."

Nachfolgend stellen Hodges und Thomas fünf Übungen vor, die ihrer Meinung nach zu den besten Arm-Workouts gehören. Diese Übungen zielen auf verschiedene Armbereiche ab, darunter der Bizeps (die Vorderseite der Arme), der Trizeps (die Rückseite der Arme) und die Unterarme sowie andere wichtige Oberkörpermuskeln wie die Brust und die Schultern.

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