Cosmic Unity: Behind the Design

Behind The Design: Cosmic Unity

Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Fortschritt. Beim Basketball kann selbst die kleinste Verbesserung einen großen Unterschied machen. Der Cosmic Unity ist der nächste Schritt auf dem Weg, unsere Vision für eine Welt ohne Abfall zu verwirklichen. Er besteht zu mindestens 25 % aus Recyclingmaterialien (Gewichtsanteil). Das hört sich zunächst nicht nach viel an, aber unsere Designer haben es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Materialien jedes Jahr ein bisschen besser zu machen. Lies hier, wie das, was früher Abfall war, uns bei Move to Zero weiterbringt. Damit möchten wir unseren CO2-Ausstoß und den Abfall in Zukunft auf Null reduzieren.