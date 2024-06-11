Für Folge 3 unserer Serie hatten wir das Privileg, internationale Sportstars zu Gast zu haben – die ehemalige Olympionikin Alyssa Conley und der US-Open- und French-Open-Sieger im Rollstuhltennis, Kgothatso Montjane. Es wurde lebhaft darüber diskutiert, wie man durch tägliche, kleine Handlungen immer mehr zum eigenen, unbeugsamen Ich finden kann. Außerdem widmen wir uns der Frage, weshalb mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie die körperliche, und stellen klar: Alle Menschen können Großes erreichen, egal, welchen Background sie haben.



Der Oktober gilt in Südafrika als Pride-Monat und Nike war bei der Feier in Johannesburg mit dem Wochenend-Event "Be True – In Motion" vertreten.



Die Veranstaltung umfasste eine Reihe von Wellness-Spielen und ganzheitlichen Fitnessaktivitäten, aber auch eine spezielle Podcast-Gesprächsreihe in Zusammenarbeit mit Cnr Juta & De Beer, die von Lwazi Madonsela und Ayabonga moderiert wurde.