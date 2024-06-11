In Folge 2 dieser Serie sprachen unsere Hosts mit dem Queer-Aktivisten Thami Dish. Dabei ging es um die Frage, was es heute bedeutet, junge Menschen zu unterrichten und von ihnen zu lernen und wie der Widerstand gegen den Status quo in der Jugend verwurzelt ist. Außerdem diskutierten sie über die Chancen für einen Wandel, den die Welt dringend braucht.



Sieh dir die Folge gleich an und erfahre mehr über ihre Ansichten, Erfahrungen und Gedanken dazu, wie sich Pride neu denken lässt.



Der Oktober gilt in Südafrika als Pride-Monat und Nike war bei der Feier in Johannesburg mit dem Wochenend-Event "Be True – In Motion" vertreten.



Die Veranstaltung umfasste eine Reihe von Wellness-Spielen und ganzheitlichen Fitnessaktivitäten, aber auch eine spezielle Podcast-Gesprächsreihe in Zusammenarbeit mit Cnr Juta & De Beer, die von Lwazi Madonsela und Ayabonga moderiert wurde.