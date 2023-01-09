Bankdrücken mit Kurzhantel oder Langhantel: Was ist besser?

Bankdrücken ist eine grundlegende Übung, die den Kraftaufbau im Oberkörper fördern kann. Die gute Nachricht ist, dass du diese Übung mit vielen verschiedenen Tools und unterschiedlichem Equipment machen kannst.

Von allen Variationen und Tools, die zur Auswahl stehen, werden jedoch Kurzhanteln und Langhanteln am häufigsten verwendet. Dies führt uns zur alten Frage, ob Bankdrücken mit Kurzhanteln oder mit der Langhantel effektiver ist, um Kraft und Leistung zu steigern.

Wie bei vielen Dingen hängt dies größtenteils von der jeweiligen Person ab.

"Die Antwort auf die Frage, welche Hantelart beim Bankdrücken verwenden werden sollte, hängt von einigen Faktoren ab, wie z. B. von deinen Zielen und deiner Fitness", so Albert Matheny, R.D., Kraft- und Konditionstrainer.

So findest du heraus, welche für dich die richtige Option ist und erhältst Expertentipps dazu, wie du dich auf das Bankdrücken vorbereitest.