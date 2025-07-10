Ein herausragendes Merkmal des Ava Rover ist das Design, das Laufschuhen nachempfunden ist. Das zeigt sich sowohl in der Form als auch in der Funktion des Schuhs. Die ReactX-Schaumstoffdämpfung aus der Laufschuh-Kollektion von Nike wurde bisher nur wenige Male in einen Sportschuh integriert: Der Sneaker, der daraus entstanden ist, bietet dir den Komfort eines Nike-Laufschuhs mit erhöhter Energierückgabe. So kannst du den ganzen Tag in der Stadt auf den Beinen sein.

Das einzigartige gewebte Obermaterial des Ava Rover ist leicht und liefert genau das richtige Maß an Atmungsaktivität und Schutz für das ganze Jahr. Der ästhetische, fließend geformte TPU-Überzug des Obermaterials sorgt für ein sicheres, geerdetes Tragegefühl. Die reduzierte Gummiaußensohle trotzt den rauen Straßen der Stadt bei unterschiedlichen Wetterbedingungen. Sie weist Wasser ab, bietet eine hervorragende Traktion und bleibt gleichzeitig flexibel.

Der perforierte Wettkampf-Stripe erinnert an die klassischen Laufschuhmodelle von Nike. Außerdem sorgen Details mit reflektierendem Design für eine bessere Sichtbarkeit auf der Straße.