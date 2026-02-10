Back to the Roots: Der Air Jordan 6 Infrared

"Er ist das Herzstück der Infrared-Kollektion", sagt Harvey. "Ich freue mich, dass diese neu interpretierte Ikone Fans dazu inspiriert, immer mehr erreichen zu wollen."

Der ursprünglich von Tinker Hatfield entworfene AJ6 Infrared wurde im Laufe der Jahre mehrfach veröffentlicht, erstmals im Jahr 2000.



Eine Version wurde jedoch fast drei Jahrzehnte lang geheim gehalten – ein Infrared-Modell, das 1999 in einem saisonalen Vorschaukatalog erschien, bevor es aus der Produktion genommen wurde. Was diese Version einzigartig machte, war die Platzierung des Infrared-Farbtons. Im Gegensatz zu anderen Modellen erschien bei diesem Schuh die knallige, auffällige Infrared-Farbe auf dem Großteil der Mittelsohle, statt nur auf Ferse und Teilen des Zehenbereichs.