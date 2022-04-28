Bra By Adwoa: Sport-BH-Style

Bra by Adwoa
Sport-BHs: So stylt sie Adwoa Aboah
Bra By Adwoa ist die aktuelle Folge unserer Serie "Bra By". Dieses Mal begeistert uns Adwoa Aboah, legendäre Fashionista, Model, Schauspielerin und Aktivistin. Durch ihre Plattform und ihren Podcast Gurls Talk ist sie als kämpferische Verfechterin von Self-Love bekannt. Das merkt man auch in dieser Folge. Adwoa erzählt, warum sie den Sport-BH-Style so mag und wie und wo sie ihn trägt.
London casual mit dem Nike Swoosh Sport-BH in Weiß
"In London fühle ich mich zu Hause, hier ist meine Community. Dieser Look erinnert mich an meine Heimatstadt. Er ist cool und gleichzeitig etwas edgy. Ich liebe den klassischen Swoosh Bra. Er gilt nicht umsonst als legendärer Style und wird niemals aus der Mode kommen. Ihn umgibt eine 90er-Nostalgie, die mich an meine Jugend erinnert. Die grüne Jacke sticht zusammen mit dem grellen Blau des Hoodies sofort ins Auge und gibt mir einfach ein gutes Gefühl."
Nike Air Dri-FIT Indy-Sport-BH: Lässiges Understatement in Schwarz
"Das ist mein Must-have für entspannte Stunden. Weich, gemütlich und bequem – genau das, was ich brauche. Dieser Sport-BH ist perfekt für regenerierende Yoga-Sessions, wo es nur ums Dehnen und Atmen geht oder darum, einfach auf dem Boden zu liegen. Dieser Sport-BH gibt mir den nötigen Halt, ist aber bequem genug, um zu entspannen."
Nike Swoosh Sport-BH: Farbakzent in Rot
"Ich liebe diesen Look. Alles ist dunkel, und dann blitzt dieses Rot durch! Rot steht für Stärke, Energie und körperliche Kraft. In diesem Outfit habe ich das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Es ist perfekt für hochintensives Training, also zum Beispiel eine Boxsession, wenn du dich einfach stark fühlen und deine Grenzen ausloten willst."
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