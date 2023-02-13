Nike lance sa chaussure de course Vaporfly 3

Nike lance la chaussure de course Vaporfly 3
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Conçue pour une foulée souple, une meilleure stabilité et une sensation de légèreté.
Publication du contenu d'origine : 13 février 2023
Ce qu'il faut savoir :
- Nike lance la Vaporfly 3, une chaussure de course conçue pour un meilleur retour d'énergie et plus de stabilité par rapport aux modèles précédents.
- Cette nouvelle version intègre une semelle intermédiaire Nike ZoomX pour plus de confort et de stabilité.
Nike dévoile sa nouvelle chaussure de running : la Vaporfly 3. La toute dernière chaussure de course de la marque a été conçue pour un meilleur retour d'énergie et plus de stabilité. Et pour encore plus d'efficacité, la Vaporfly 3 présente un nouveau design et une technologie améliorée au niveau de la semelle intermédiaire et de l'empeigne en Flyknit.
S'inspirant des succès de la Vaporfly 2, les designers Nike ont poussé leurs recherches encore plus loin pour cette nouvelle version, en plaçant les athlètes au centre de chaque amélioration. Le résultat : un meilleur retour d'énergie, des transitions plus fluides et une foulée plus souple.
Toujours dans l'objectif d'améliorer la chaussure, les designers Nike ont repris des éléments de la version précédente. Par exemple : la plaque FlyPlate en fibre de carbone sur toute la longueur et la semelle intermédiaire ZoomX. Ces deux éléments renforcent la sensation de propulsion, comme le détaille un communiqué de presse annonçant la sortie du modèle. La stabilité et la réactivité de l'avant-pied viennent compléter la célèbre semelle intermédiaire au design convexe, pour des transitions fluides.
Le premier coloris rend hommage au long travail de conception de la chaussure. On retrouve notamment une inscription soulignant le nombre de prototypes testés (57 au total). Dans le même esprit, l'équipe de design a voulu faire un clin d'œil à la Vaporfly d'origine, qui faisait partie du défi Breaking2 de 2017.
« Le coloris prototype de la Vaporfly 3 souligne notre processus de développement, dans lequel les athlètes et fans de running donnent leur avis pour guider cette innovation, du début à la fin », explique Elliott Heath, Nike Running Senior Footwear Product Manager.
Le coloris prototype de la Nike Vaporfly 3 sera disponible le 6 mars sur nike.com et chez certains revendeurs. Garde un œil sur les nouveaux coloris à venir.