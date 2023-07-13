Nike lance sa technologie ReactX, conçue pour optimiser le retour d'énergie et pour réduire son empreinte carbone

Aujourd'hui, Nike dévoile enfin sa nouvelle technologie de mousse avancée : ReactX. Après cinq ans de tests, Nike a décidé d'intégrer cette nouvelle mousse au modèle InfinityRN 4. Cette version assure un meilleur retour d'énergie que la précédente technologie de la collection, la mousse Nike React.

En plus d'optimiser les performances de running, la mousse contribue à réduire l'empreinte carbone générale de Nike. Selon un communiqué de presse annonçant cette nouveauté, « La mousse ReactX réduit l'empreinte carbone d'une paire de semelles intermédiaires d'au moins 43 % avec un processus de fabrication moins gourmand en énergie. Le retour d'énergie, lui, est 13 % plus efficace ».

Pour parvenir à ce résultat, les équipes Nike ont étudié et testé les améliorations sur une durée de cinq ans. Pendant les tests, Nike a évalué différentes méthodes de fabrication, en gardant toujours les athlètes au cœur de la conception. Les designers ont aussi cherché à réduire l'empreinte carbone du processus de fabrication.