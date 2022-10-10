Polos slim Nike pour homme disponibles en ce moment

3 polos slim Nike pour homme à essayer en ce moment
Guide d'achat
Pour le golf, le tennis ou le quotidien, ces polos slim Nike sont confortables et respirants.
Les polos slim Nike sont confectionnés dans une matière anti-transpirante et respirante pour un confort optimal tout au long de la journée. Incontournables avec leur look structuré et ajusté, les polos sont parfaits pour un déjeuner ou une virée shopping après le sport.
Pour le tennis, le golf ou n'importe quelle autre activité, ces polos slim Nike pour homme sont à tester absolument.
1.Polo slim Nike pour homme
Disponible avec des rayures, des motifs et dans différentes couleurs, le polo slim Nike pour homme est fabriqué dans un mélange de coton biologique et de fibres de polyester recyclé. Doux et extensible, ce polo est un incontournable du golf et du tennis.
Caractéristiques clés :
- La technologie Dri-FIT évacue la transpiration rapidement
- L'ourlet plus long dans le dos et les fentes latérales permettent de le rentrer facilement dans le pantalon
- Les œillets brodés aux aisselles améliorent la circulation de l'air
- Le col côtelé ne se plie pas
(Contenu apparenté : Les meilleures casquettes de golf Nike à porter sur le parcours)
2.Polo slim Nike Rafa pour homme
Les vrais fans ne peuvent pas passer à côté de ce polo et de son logo brodé « raging bull », signature de Rafael Nadal.
Caractéristiques clés :
- La technologie Dri-FIT vous garde au sec lors des échanges de balle intenses
- Le tissu en maille renforce l'aération
- Le coton biologique et les fibres de polyester offrent une sensation de douceur contre la peau
3.Polo de tennis NikeCourt Dri-FIT Advantage pour homme
Même s'il est considéré comme un polo, ce haut slim n'a pas de col. L'air circule donc mieux au niveau du cou, ce qui s'avère utile lors des matchs de tennis intenses ou des parties de golf.
Caractéristiques clés :
- Il est disponible dans cinq couleurs originales
- La technologie Dri-FIT empêche la transpiration de s'accumuler sur la peau
- Le zip en forme d'anneau au col renforce l'aération au niveau du torse
- Les coutures s'étendent du dessus des épaules jusqu'à l'avant du polo, créant un arrondi qui suit la forme du bras et offre une coupe plus ajustée
Rédaction : Julia Sullivan