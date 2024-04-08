Ma brassière de yoga

Ado, on ne se rend pas toujours compte de tout le stress qu'on subit.



Il faut absolument trouver des activités pour relâcher la pression, dans la tête et dans le corps (surtout avec des muscles en pleine croissance).

Après une séance d'entraînement intense, j'aime tamiser les lumières, mettre de la musique et me plonger dans une séance de yoga ou d'étirements.



Sur le tapis, j'ai besoin d'une brassière dans laquelle je peux bouger confortablement. Mon choix : la Indy. Elle me maintient parfaitement sans entraver mes mouvements.



Il n'y a rien de plus désagréable que de sentir sa poitrine bouger pendant une séance de yoga ou des étirements. La brassière Indy intègre un élastique confortable qui m'assure confort et maintien dans toutes les postures.