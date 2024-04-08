Ma brassière cosy pour fille

À notre âge, on a beaucoup à penser, entre l'école, le sport, les révisions, les potes, et tout le reste.



Donc, on a besoin de moments pour se reposer. Des journées où on enfile des tenues super confortables et où on ne fait rien d'autre que se détendre et recharger les batteries.



Moi, je porte la brassière Alate. Avec son encolure dégagée, elle est facile à mettre le matin, et elle va super bien avec les tenues décontractées.



Elle est tellement confortable. C'est la meilleure. Les bretelles très larges ne me scient pas les épaules. C'est comme si je ne portais pas de brassière de sport.