Des brassières pour des corps qui changent

Quand mon corps a commencé à changer, j'ai perdu confiance en moi. Heureusement, ma famille était là pour me soutenir et j'ai trouvé des brassières de sport confortables qui m'ont donné envie de m'y remettre.



Je choisis ma brassière en fonction de mon activité. Si je sprinte à fond sur la piste, j'opte pour la Swoosh Pro et je suis en totale confiance.