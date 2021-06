Peut-on considérer le yoga comme un entraînement de renforcement ?

Les super-pouvoirs du yoga

Selon le Dr John Porcari, directeur du programme clinique de physiologie de l'exercice de l'université du Wisconsin à La Crosse, le yoga peut avoir des effets positifs sur votre force musculaire (par exemple, en améliorant votre capacité à faire un squat avec des haltères lourdes) mais aussi sur votre endurance (en améliorant cette fois votre capacité à effectuer plusieurs squats d'affilée). Dans le cadre d'une étude publiée dans la revue de l'American Council on Exercise, le Dr Porcari a en effet montré que les femmes qui pratiquaient le Hatha yoga trois fois par semaine étaient capables d'effectuer en moyenne six pompes et 14 abdominaux de plus que celles qui ne pratiquaient pas le yoga. Cela représente une progression tout à fait admirable si l'on considère qu'elles ne suivaient aucun autre entraînement de résistance.



Une étude distincte a également déterminé que le yoga contribuait autant au renforcement musculaire que les exercices réalisés à l'aide d'haltères légères et d'élastiques. « Les postures et les enchaînements de yoga ressemblent à des exercices de renforcement musculaire au poid du corps, tandis que le maintien d'une posture représente une forme d'entraînement isométrique par lequel vos muscles se renforcent en restant plus longtemps sous tension », explique le Dr Neha Gothe, auteure de l'étude et directrice du laboratoire de psychologie de l'exercice de l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign.



Prenez, par exemple, la posture de la planche, qui est un exercice d'entraînement classique pour développer les muscles des épaules, les pectoraux et les abdominaux. « La transition permettant généralement de passer de la planche haute à la planche basse (chatarunga) mobilise vos épaules, vos pectoraux et vos triceps, explique John Porcari. Les abdos sont sollicités par des postures comme le bateau, tandis que les postures du squat, de la déesse et du guerrier ciblent les fessiers et les quadriceps ».