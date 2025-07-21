La Nike Metcon 10 apporte légèreté, agilité et stabilité à tes séances d'entraînement fonctionnel

Erin Gleason, Senior Product Manager chez Nike, a déclaré que l'équipe de designers a soigneusement examiné les commentaires des athlètes et a réfléchi aux différents éléments des programmes de CrossFit et de conditionnement métabolique pour comprendre comment rendre la Metcon 10 plus fonctionnelle que ses prédécesseures.

« Nous nous sommes concentrés corps et âme sur nos athlètes qui s'entraînent et leurs besoins, puis nous avons apporté une innovation qui résout leurs problèmes », explique Erin. « Je pense que ce dont je suis le plus fière avec ce produit, c'est que nous avons vraiment écouté les athlètes. »

Sur la base des commentaires recueillis par Erin et son équipe, le poids et la mobilité de la chaussure devaient être améliorés sans sacrifier la stabilité. « Le lever de poids occupe une place importante dans ce type de programme, mais nous savons aussi que vous pouvez enchaîner un clean ou un snatch à la barre avec un sprint sur un bloc », explique Erin. « Si vous faites un soulevé de terre lourd, vous avez besoin d’une chaussure qui vous permette de sentir que vous pouvez réaliser ce mouvement efficacement, avec la bonne technique. Mais une chaussure qui offre ce soutien peut s'avérer très encombrante et vraiment inconfortable pour courir. Ainsi, lors de la conception de la Metcon 10, nous avons réfléchi à la façon dont la chaussure pourrait supporter les charges lourdes tout en la rendant légèrement plus adaptée à la partie de l'entraînement consacrée au running. »