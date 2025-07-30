La Ja 3 est la chaussure la plus personnalisée de Ja Morant à ce jour

La Ja 3 : Un design d'une nouvelle ère qui va faire parler d'elle
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Ja Morant et Nike ont créé une chaussure qui ressemble à celles de Ja, avec des sensations similaires.
Sur le terrain, Ja Morant est intrépide, nous divertissant avec des mouvements époustouflants en sortie de dribble et des jeux de haut vol au bord du terrain. Le numéro 12 est un incontournable de la télévision. C'est cette même énergie qui a inspiré sa dernière chaussure signature, la Ja 3. En plus d'offrir des avantages en termes de performances, cette silhouette raconte l'histoire d'un enfant qui est passé des entraînements dans le jardin avec son père à la distinction de NBA Rookie of the Year et a reçu les honneurs All-NBA.
Ja a toujours repoussé les limites et fait les choses à sa manière. Rien de surprenant donc à ce qu'il ait contribué à façonner l'histoire de sa nouvelle chaussure. Au moment d'enfiler la Ja 3, tu sais que vous tu as affaire à un produit Ja authentique.
Un processus de design innovant
Pour la création de sa troisième chaussure signature, Ja a commencé à échanger des idées avec l'équipe de design de Nike par e-mail. La collaboration à distance est monnaie courante, mais l'équipe a vu là une occasion d'aller plus loin. Ils ont donc organisé une rencontre avec Ja à San Francisco et ont élaboré d'autres idées.
« Nous voulions qu'il se sente comme un artiste, pas seulement comme un athlète », explique Ben Nethongkome, le designer principal lors de cette toute première réunion.
Plus tard, Ja s'est rendu au siège de Nike à Beaverton, dans l'Oregon, avec sa famille, pour une réunion plus approfondie. Au cours des sessions, Ja n'a pas seulement donné son avis. Il s'est impliqué. Il a participé activement, lançant des idées sur un tableau blanc aux côtés de l'équipe de design et illustrant à l'aide de peinture en aérosol. Ce changement a déclenché quelque chose de nouveau. Et cela a conduit à la chaussure Ja la plus personnalisée à ce jour.
Lorsque Ja a dessiné une Swoosh, il ne l'a pas faite de la manière habituelle. Il l'a inclinée, en diagonale, de manière audacieuse et intentionnelle. Nethongkome l'a remarqué tout de suite. Pourquoi cette inclinaison ? Cela fait écho à l'inclinaison de la lettre « J ». L'ajout de la lettre A, alignée juste à côté, est devenu la décision de Kismet Design d'unir une signature Nike et la marque personnelle de Ja. Le détail qui fait toute l'originalité de la Ja 3 a d'abord été imaginé par Ja lui-même.
En tant que premier athlète signature de la génération Z de Nike Basketball, Ja réécrit non seulement les règles du jeu, mais aussi les règles du processus créatif, et développe à son tour une chaussure avec laquelle tout joueur peut entrer sur le terrain en toute confiance.
Se faire remarquer : La nouvelle ère de Ja
L'évolution nécessite de l'innovation, mais il était important de conserver l'ADN qui définit Ja en tant qu'athlète. « Je suis qui je suis. Je ne vais jamais changer », a-t-il déclaré à l'équipe de design. Il fallait donc retrouver le motif de rayures des Ja 1 et Ja 2. Cette fois-ci, les textures superposées et le flux directionnel symbolisent le mouvement et la défiance, principes fondamentaux du jeu de Ja.
Des nouveautés pour se préparer au jeu
L'équipe de design a dû relever un défi de taille : innover tout en gardant un prix abordable. La meilleure façon d'imaginer la prochaine ère de la chaussure était de sortir des sentiers battus. Pour la première fois, une chaussure de basket Nike Performance est dotée d'une mousse ZoomX hybride sur toute la longueur, qui offre un retour d'énergie et un confort accrus.
D'un point de vue technique, chaque choix a été soigneusement fait pour soutenir les mouvements caractéristiques de Ja et pour maintenir tout joueur verrouillé lorsqu'il dribble les défenseurs ou s'élance dans le décor. Le motif d'adhérence de la semelle extérieure est construit avec un logo Ja reproductible et conçu pour suivre ses changements de direction rapides. « Nous voulions lui donner plus de temps de suspension et le maintenir dans ses drives en descente », a déclaré Monique Currie, directrice principale de la gamme de produits et ancienne athlète de la WNBA. « Lorsque Ja explose les défenseurs avec son crossover bulldog, ses chaussures lui offrent une sensation explosive, conçue pour gérer son style de jeu hyper athlétique. »
L’Élixir
Ja appelle 2025 son « année de décollage », et la façon dont il a réussi à apporter sa vision à chaque élément du dernier design de chaussure reflète une énergie d'un autre niveau sur le terrain et en dehors. Pour la première sortie de la Ja 3, Ja et l'équipe se sont concentrés sur quelques coloris emblématiques de la Ja 3 qui reflètent l'attitude flashy et inébranlable de son jeu d'entrée sur le terrain. Avec des noms comme « Light Show » et « Price of Admission », il est clair que les chaussures ont quelque chose à dire, tout comme Ja le fait à chaque fois qu'il entre sur le terrain : clignez des yeux, et vous le raterez.
La sortie de la Ja 3 introduit un style qui résonne avec les athlètes ou toute personne qui veut offrir du spectacle grâce à son attention aux moindres détails, y compris les textures de rayures. La Ja 3 sortira en août 2025. La nouvelle chaussure sera disponible chez certains revendeurs et sur Nike.com.
Foire aux questions
En quoi la Ja 3 est-elle différente ?
C'est la première chaussure Ja conçue à partir de zéro. Le design, l'adhérence et les textures reflètent tous la contribution de la star du basket.
Est-elle adaptée au jeu en extérieur ?
Oui. Le motif d'adhérence a été conçu pour permettre des mouvements rapides et précis, et notamment le célèbre crossover bulldog de Ja.
Quelle histoire y a-t-il derrière ce graffiti ?
Ja a peint des lettres et des logos swoosh à la bombe de peinture lors d'une session sur le campus Nike. Cette œuvre a directement inspiré la police de caractères et le logo de la chaussure.
De nouveaux coloris seront-ils disponibles ?
Oui. D'autres coloris sont à venir.