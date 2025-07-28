Tu les avais dans les mains, maintenant tu les as aux pieds : découvre la collection Nike Air Max Dn x LEGO®
Actus produits
Active ton mode jeu avec la toute dernière collaboration entre Nike et le groupe LEGO.
- Ce lancement marque la première collaboration entre Nike et The LEGO Group. Il comprend des chaussures de la collection Nike Air Max Dn x LEGO, un t-shirt de sport et un ballon de basket conçus pour jouer sans limites.
- Le groupe LEGO Group et Nike sortiront cette collection le 1er août 2025.
- D'autres modèles emblématiques sortiront le 1er septembre 2025.
Lace Up Your Imagination
Entre dans un monde où les sneakers donnent vie à la créativité et où le jeu s’exprime sans frontières. La collection Nike Air Max Dn x LEGO n'est pas seulement une collaboration : c'est un tremplin vers un univers où le sport et la créativité se rencontrent. Avec le personnage Air Max de Nike, Max, et les figurines LEGO qui regardent à travers les fenêtres des bulles d'air et les accents holographiques qui dansent sur la semelle intermédiaire, cette chaussure invite les enfants à rêver plus grand. À chaque pas, ils auront l’impression de flotter tout en laissant libre cours à leur imagination.
La tige en mesh tactile est recouverte d'une texture cloutée distinctive, qui rappelle le look emblématique des briques LEGO. Imprégnée du jaune emblématique des figurines, la chaussure regorge de détails ludiques et éclatants, du badge LEGO rouge vif sur la languette au logo holographique estampillé sur le talon, jusqu’à la boîte elle-même qui prolonge l’univers du jeu. En y regardant de plus près, tu découvriras de petites surprises dissimulées dans les bulles d’air, comme une figurine extraterrestre cachée et souriante. « Nous savons qu'il existe de nombreux consommateurs hybrides qui aiment autant l’un que l’autre de ces deux univers », a déclaré Eden Pearson, responsable des produits de chaussures de sport pour enfants. La chaussure célèbre le lien entre les sneakerheads de demain et les constructeurs.
Les chaussures de la collection Air Max Dn x LEGO sont lancées en même temps qu'un t-shirt et un ballon de basket de la collection Nike x LEGO, tous deux ornés du jaune caractéristique de LEGO et du logo Nike x LEGO. Ces nouveautés percutantes revisitent des essentiels intemporels avec originalité, posant les bases d’un nouvel avenir pour le sport et le jeu dans cette collaboration pleine d’énergie entre deux géants emblématiques.
Au-delà de son design audacieux et de ses performances, cette collection cherche à raviver cette sensation d’émerveillement pur et instinctif propre à l’enfance. « C'est la raison pour laquelle nous faisons ce métier », explique Pearson.
« Collaborer avec une marque aussi inclusive, qui incite tous les enfants à retrouver le goût du jeu, est au cœur même de la raison pour laquelle nous avons créé ce produit. »
Eden Pearson
Responsable des produits de chaussures de sport pour enfants
Ce n'est pas juste une chaussure. C’est une invitation à faire une pause, à jouer et à se reconnecter à son imagination. « Le véritable objectif est de susciter l'émerveillement et la joie chez les enfants qui sont sur le point de ne plus aimer jouer ou qui ont peut-être déjà cessé de le faire », explique Pearson.
Pour donner vie à cette vision, les équipes ont plongé dans les archives des deux marques, puisant dans les collections emblématiques pour inspirer quelque chose de complètement nouveau. « Une partie du processus de conception a consisté à réunir les équipes de conception du groupe LEGO et de Nike et à creuser profondément dans les archives de ce qui est important pour les deux marques », a déclaré Pearson. Le résultat ? Une collection conçue non seulement pour le mouvement, mais aussi pour l'imagination en mouvement.
Ensemble, Nike et The LEGO Group ne se contentent pas de créer quelque chose de nouveau. Cette alliance ouvre aussi les portes de nouveaux mondes à la prochaine génération, en redonnant au sport toute sa dimension ludique. « C'est une chaussure qui correspond vraiment bien à The LEGO Group et qui amène nos enfants dans un espace moderne avec Nike », a déclaré Pearson. Ce monde réunit la magie du jeu intemporel et l’univers vibrant du sport.
L'aventure commence maintenant. Prêt à jouer, prêt à progresser. Place au jeu sans limites.