Nike dévoile les innovations technologiques de la Pegasus 41
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Cette nouvelle chaussure est la première de la gamme Pegasus à intégrer la technologie Air Zoom combinée à une toute nouvelle semelle intermédiaire en mousse ReactX pour plus de réactivité.
Depuis ses débuts en 1983, la gamme Pegasus de Nike est célèbre pour sa fiabilité et sa résistance. Les athlètes du monde entier l'adorent. La prochaine Pegasus 41 réunit tout ce qui leur plaît dans la gamme actuelle… et plus encore.
Avec une sortie prévue en juin 2024, la Pegasus 41 est aussi résistante et souple que ses prédécesseurs. Sa nouvelle technologie innovante vient sublimer la gamme Pegasus.
L'une des grandes innovations de la Pegasus 41 ? La semelle intermédiaire en mousse ReactX sur toute la longueur. C'est la première chaussure de la gamme à l'intégrer. Elle la rend plus résistante, pour pouvoir la porter plus longtemps.
La mousse ReactX de la Pegasus 41 améliore de 13 % le retour d'énergie par rapport à la mousse Nike React de la Pegasus 40. On a repensé nos processus de fabrication. La mousse Nike ReactX réduit l'empreinte carbone des semelles intermédiaires d'au moins 43 % par rapport à la précédente mousse Nike React.
Sur ce modèle, on retrouve aussi des unités Air Zoom à l'avant-pied et au talon. L'association des semelles intermédiaires en mousse ReactX et des unités Air Zoom donne à la Pegasus 41 le même amorti que les autres chaussures de la gamme. Ce combo favorise aussi l'adaptation au pied, pour une tenue parfaitement ajustée pendant les runs.
Avant de concevoir la Pegasus 41, l'équipe de design Nike a recueilli l'avis des athlètes pour savoir ce qui manquait à la gamme Pegasus. En se basant sur leurs réponses, l'équipe a fait son possible pour rendre la Pegasus 41 non seulement résistante et fiable, mais aussi plus confortable. L'empeigne de la chaussure en mesh tissé est conçue pour être plus respirante et confortable que celle des modèles précédents.
La Pegasus 41 intègre aussi un nouveau système innovant au milieu du pied : Dynamic Fit. Avec ce système, le laçage de la chaussure est attaché à une bande interne au milieu, qui enveloppe l'ensemble du pied. Résultat : plus de maintien, de résistance et de confort.
Nouvelles caractéristiques, conception durable… la petite dernière de la gamme Pegasus nous propulse vers le futur de la chaussure. La Pegasus 41 sortira en juin 2024 sur Nike.com et chez certains revendeurs.
Rédaction : Jessica Nemire