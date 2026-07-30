Comment choisir le modèle Nike Fleece idéal : ton guide Studio Fleece

Nike Studio Fleece est une collection de hauts et de bas en tissu Fleece pour femme, pensés pour offrir confort, adaptabilité et style au quotidien. La ligne propose trois épaisseurs de tissu : légère, moyenne et épaisse. Tu peux ainsi créer des superpositions adaptées à ton niveau d'activité et à la météo. Pour les trois épaisseurs, la collection offre les mêmes coupes.

« C'était essentiel pour nous de nous concentrer autant sur les sensations offertes par les articles que par leurs performances », précise Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management chez Nike. « Notre principal objectif était de concevoir une matière et des finitions qui répondaient aux besoins des femmes, tout en offrant une expérience sensorielle et pleine de douceur. »

Studio Sport (Fleece Dri-FIT et Therma-FIT) complète la collection destinée aux athlètes qui recherchent des tissus performants offrant le même niveau de confort.