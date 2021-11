Comment trouver les meilleures chaussures pour les pieds larges

Étant donné que tous les fabricants de chaussures ne proposent pas différentes largeurs, il se peut que vous ayez du mal à trouver des chaussures de la largeur dont vous avez besoin. Dans ces conditions, il peut être tentant d'acheter le modèle qui vous plaît, même s'il est trop étroit pour votre pied.

Mais le fait de porter des chaussures inadaptées peut avoir des conséquences à court terme, comme des douleurs, une gêne, des gonflements, des ampoules et des douleurs au niveau de la voûte plantaire. Au fil du temps, vous pouvez développer un hallux valgus, des orteils en marteau, des cors, des callosités, des ongles incarnés, des nerfs pincés, des éperons osseux ou d'autres problèmes.

Des chaussures inadaptées peuvent également être à l'origine de problèmes de pieds chez les vieilles personnes et les diabétiques. Ces deux groupes de personnes sont plus susceptibles de porter des chaussures trop étroites, et les diabétiques ont plus de risques de développer une pathologie appelée neuropathie périphérique, qui peut entraîner des douleurs, des ulcères des pieds, et même parfois une amputation des membres inférieurs.

Des chaussures adaptées à vos pieds sont également nécessaires pour garantir un confort et des performances optimales. D'après une étude de mars 2020 réalisée par le Journal of Sports Science and Medicine, le fait de porter les bonnes chaussures de running améliore le confort et les performances de l'utilisateur et pourrait réduire le risque de blessure.

De plus, beaucoup de chaussures de running sont conçues pour offrir des bénéfices spécifiques, comme une absorption des chocs ou une bonne stabilité. Mais une étude de juillet 2018 réalisée par le Journal of Foot and Ankle Research révèle que ces avantages disparaissent si les chaussures ne sont pas bien ajustées.

Pour pouvoir continuer à vous entraîner et ne pas rester sur le banc de touche, vous devez donc trouver les meilleures chaussures pour vos pieds.