Wilson s'est inspiré du jazz pour créer des lignes fluides à la base de la Air Jordan 17, sublimant la chaussure avec des notes de musique sur l'embout des lacets. Pour joindre l'utile à l'agréable, la chaussure intègre une unité Zoom Air au talon, une plaque de semelle sur toute la longueur et un stabilisateur en TPU au niveau du talon. Le modèle était le plus cher jamais créé à l'époque, avec un prix de vente de 200 $. Pour mettre la chaussure au cœur de son inspiration, l'emballage innovant était à la hauteur : elle était présentée dans une boîte métallique digne des étuis d'instruments des pros du jazz, accompagnée d'un guide numérique sur le design de la chaussure.