Collection Air Jordan
Air Jordan 14
Sortie de la version originale (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/INFRARED)
Prix d'origine (125 $)
Référence (4391)
Air Jordan 14
Sortie de la version originale (1998)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / BLACK – VARSITY RED)
Prix d'origine (150 $)
Référence (136011-102)
Une légende inattendue
La Air Jordan 14 fait sa première apparition en 1998, lors de la dernière finale de Michael Jordan. C'est avec cette chaussure qu'il réalise son « dernier tir » légendaire et décroche une nouvelle victoire pour son équipe. Tinker Hatfield lui avait présenté l'un des premiers prototypes, en lui demandant de ne pas le porter. Mais « His Airness » aimait tellement la chaussure qu'il l'a quand même portée pour son sixième et dernier championnat. Voilà comment cette sneaker est entrée dans l'histoire du basket.
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Un dernier tir inoubliable
La AJ 14 est connue pour son confort incomparable et sa technologie révolutionnaire. Taillé pour la vitesse et le contrôle, ce modèle à col bas intègre deux unités Zoom et des ouvertures en mesh respirant sur la semelle extérieure. Sortie en 1998, la AJ 14 repense la chaussure comme une voiture (ou la voiture comme une chaussure). Son logo Jumpman renforce le look soigné et l'impression de vitesse. Après un sixième titre en championnat avec les Bulls de Chicago, Michael Jordan a pris une retraite bien méritée. Les chaussures Air Jordan, elles, continuent de changer la donne.