Exercices de dribble à faire avant de jouer au basketball

Au basket, on compte un certain nombre de techniques. Apprendre chaque mouvement de base, de la passe au tir, peut faire progresser l'ensemble de votre jeu. Parmi ces techniques de base ? Le dribble. Il est essentiel pour tenir votre position sur le terrain.

« Le dribble est la chose la plus importante au basket », explique Oz Martin, président et fondateur de Legacy Youth Sports. « À un moment ou à un autre du jeu, il faudra manier le ballon. La base du basket repose sur le dribble. »

Voilà ce qui rend les exercices de dribble très utiles, surtout pour les personnes débutantes. Ashleigh Edwards, copropriétaire et responsable du centre d'entraînement de basket Iconic Sport Performance, affirme que le dribble est « d'une importance capitale et nécessaire à la réussite générale d'une équipe ». Selon elle, le dribble est si important « qu'il vaut mieux l'apprendre avant même d'apprendre à tirer ».

Les exercices de dribble « peuvent vous aider à améliorer votre contrôle du ballon, votre coordination œil-main et votre agilité », explique Matt Wilson, coach spécialiste des performances sportives. Qui plus est, ces exercices peuvent vous rendre plus à l'aise avec le ballon, et donc, renforcer votre assurance sur le terrain, ajoute-t-il.

D'après Oz Martin, c'est une technique qui se travaille constamment. Il souligne d'ailleurs que même les pros s'exercent régulièrement au dribble.

Il va de soi que si vous ne savez pas dribbler, les exercices de dribble ne vous sont probablement pas familiers. Pourtant, ils peuvent contribuer à améliorer votre manière de jouer au basket. Le basket est tout nouveau pour vous ? L'envie vous prend de parfaire votre technique ? Peu importe : découvrez les recommandations des experts pour réaliser ces exercices de dribble et progresser.